Россия обстреляла Корабельный район Херсона: есть жертва

Российские войска нанесли массированный удар по жилым кварталам Корабельного района Херсона и обстреляли остановку общественного транспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Прокудин и в Херсонской ГВА.

В результате этого обстрела неизвестная женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее личность в настоящее время устанавливают соответствующие службы.

Две женщины 41 и 48 лет получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, осколочные ранения. Они госпитализированы.

Кроме того, пострадал фельдшер скорой помощи, прибывший на вызов. 24-летний молодой человек получил минно-взрывную травму, контузию и ранение руки. Сейчас он госпитализирован.

В результате этого обстрела часть района временно обесточена. Специалисты "Херсоноблэнерго" пытаются восстановить электроснабжение потребителей, но из-за повторных вражеских атак восстановление электроснабжения может занять больше времени.

Что предшествовало?

В течение дня 3 апреля российские войска наносили удары по Херсону с помощью авиации, артиллерии и дронов, в результате чего есть погибший и раненые.

Армия РФ нанесла по области авиаудар четырьмя КАБами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В результате обстрела Херсона погибла женщина, еще двое человек ранены. ВИДЕО