Россия обстреляла Корабельный район Херсона: есть жертва
Российские войска нанесли массированный удар по жилым кварталам Корабельного района Херсона и обстреляли остановку общественного транспорта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Прокудин и в Херсонской ГВА.
В результате этого обстрела неизвестная женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее личность в настоящее время устанавливают соответствующие службы.
Две женщины 41 и 48 лет получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, осколочные ранения. Они госпитализированы.
Кроме того, пострадал фельдшер скорой помощи, прибывший на вызов. 24-летний молодой человек получил минно-взрывную травму, контузию и ранение руки. Сейчас он госпитализирован.
В результате этого обстрела часть района временно обесточена. Специалисты "Херсоноблэнерго" пытаются восстановить электроснабжение потребителей, но из-за повторных вражеских атак восстановление электроснабжения может занять больше времени.
Что предшествовало?
В течение дня 3 апреля российские войска наносили удары по Херсону с помощью авиации, артиллерии и дронов, в результате чего есть погибший и раненые.
Армия РФ нанесла по области авиаудар четырьмя КАБами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль