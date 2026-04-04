Росія обстріляла Корабельний район Херсону: є жертва

Російські війська завдали масованого удару по житлових кварталах Корабельного району Херсону та обстріляли зупинку громадського транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Прокудін та у Херсонській МВА.

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Внаслідок цього обстрілу травми, несумісні з життям, дістала невідома жінка. Її особу наразі встановлюють відповідні служби.

Дві жінки 41 і 48 років дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, уламкові поранення. Наразі вони ушпиталені.

Крім того, постраждав фельдшер швидкої, яка прибула на виклик. 24-річний хлопець дістав мінно-вибухову травму, контузію та поранення руки. Наразі він ушпиталений.

Внаслідок цього обстрілу частину району тимчасово знеструмлено. Фахівці "Херсонобленерго" намагаються заживити споживачів, але через повторні ворожі атаки відновлення електропостачання може зайняти більше часу.

Що передувало?

Упродовж дня 3 квітня російські війська били по Херсону з авіації, артилерією та дронами, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Армія РФ завдала по області авіаудару чотирма КАБами.

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