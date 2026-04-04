В Украине действуют почти 9,9 тыс. организаций УПЦ (МП), - Госэтнополитика

Сеть религиозных организаций в Украине: данные на начало 2026 года

В Украине действуют около 9,9 тыс. организаций УПЦ (МП) и более 8,7 тыс. общин ПЦУ.

По состоянию на 1 января 2026 года в Украине функционирует 34 882 религиозные организации, отмечают в Госслужбе по этнополитике. Из общего количества:

  • 385 - религиозные центры и управления;
  • 33 213 - общины (из них 26 565 имеют статус юридических лиц);
  • 551 - монастырь (243 женских и 308 мужских);
  • 84 - братства;
  • 354 - миссии;
  • 195 - духовных учебных заведений (67 средних и 128 высших).

В частности, по состоянию на начало года в Украине функционировало 8 763 религиозных организаций ПЦУ, из которых 54 религиозных центра/управления, в состав которых входит 8 547 общин (7 295 из них – юридические лица) и 87 монастырей (23 женских и 64 мужских); 14 братств; 35 миссий; 26 духовных учебных заведений (13 средних и 13 высших).

По состоянию на 1 января 2025 года в Украине функционировало 8 511 религиозных организаций ПЦУ, то есть на 252 организации меньше.

Украинская православная церковь (Московского патриархата)

По состоянию на 2026 год функционируют 9 874 организации:

  • 49 центров/управлений;
  • 9 550 общин (7 269 - юридические лица);
  • 209 монастырей (101 женский и 108 мужских);
  • 33 братства, 17 миссий;
  • 16 духовных учебных заведений.

Годом ранее их было 10 118 - то есть количество уменьшилось на 244 организации.

Украинская греко-католическая церковь

УГКЦ насчитывает 3 682 религиозные организации:

  • 26 центров/управлений;
  • 3 502 общины (3 209 - юридические лица);
  • 110 монастырей (53 женских и 57 мужских);
  • 2 братства, 26 миссий;
  • 16 духовных учебных заведений.

В 2025 году их было 3 674 - то есть прирост составил 8 организаций.

В 2026 году наблюдается рост сети Православной церкви Украины и незначительное увеличение Украинской греко-католической церкви, тогда как Украинская православная церковь (Московского патриархата) демонстрирует сокращение количества организаций.

04.04.2026 14:54 Ответить
04.04.2026 14:50 Ответить
04.04.2026 14:49 Ответить
****** московські окупували церкву намертво!
04.04.2026 14:49 Ответить
А хтось пробував їх аикурити?
04.04.2026 15:17 Ответить
Тоді поскаржаться ...Столтенбергам,а ті скажуть,що це дискримінація за релігійним принципом(
04.04.2026 15:22 Ответить
Новонароджений зелений бот?
А скажи розумнику, що було б, якби ваш зелений виродок хоча б продовжив те, що почав Порох? Я не кажу про те, що він презентував себе як найкращого, чийого навіть мізинця не вартує "папірєднік", а ХОЧА б продовжив! Гниди ви продажні!
04.04.2026 15:58 Ответить
Завжди можна (хоча іноді і потрібно) показувати пальцем на керівництво держави з будь-якого питання.

Але скажіть мені : так, Порошенко зробив стратегічно важливу річ, що вигриз буквально Томос для України (хоча це не зовсім відповідає конституційному принципу відокремлення церкви від держави); і так, Зеленський діє по Конституції і не втручається в релігійні справи, хоча під час війни можна і треба втручатися, бо УПЦ (МП) - явно агенти впливу російські. Але чи на 100% ситуація залежить від Президента країни (яким би не було його прізвище), якщо на 5-му (!!!) році великої війни з масовими жертвами в структурі церкви країни-агресора у країні, що зазнала нападу, залишається майже 10 тис. структурних підрозділів ? Це ж не лише на папері приходи, монастирі, братства, місії, духовні навчальні заклади - і там не лише клір (попи) в наявності. Це ж мільйони людей до цих пір туди ходять, хоча країна, де ця церква має начальство, їх же вбиває !

От скажіть мені - мають українці розум ??? І чи на 100% ситуація залежить від Зеленського, коли добра третина (якщо не половина) громадян і далі співвідносить себе з (по суті) російською церквою, хоча у світському житті росіян ненавидять через цю війну ? Це ж роздвоєння особистості натуральне, шизофренія якась, а не український народ. Рішучі дії можливі - якби церкви УПЦ (МП) через тиждень на Паску пусті стояли. Тоді можна провести якусь разову акцію по судовому розпуску УПЦ (МП) через зв'язки з країною-агресором. Але ж у тих церквах у неділю за тиждень буде кілька мільйонів людей. Які не бачать жодної суперечності між відвідуванням російської церкви і щирим вигуком "Героям Слава !", коли чують "Слава Україні !"

Що стосується Вашої критики, то тенденції хоч і повільні, але нормальні - у російської церкви показник мінус 2,5 % ,у української навпаки - плюси. Так що еволюційним методом Україна це переварює, аби на додаток до зовнішнього фронту не отримати ще і внутрішнє протистояння. Так, хотілося б швидше. Але мабуть треба дорости. Одразу з пелюшок у РАЦС (ЗАГС) на церемонію одруження теж не потрапляють, треба "своїм ходом" . . .
04.04.2026 22:06 Ответить
Зелена банда покриває московський пархат.
04.04.2026 14:50 Ответить
При всіх бандах він процвітав.
04.04.2026 15:18 Ответить
Так, бо то їх виборці.
04.04.2026 22:12 Ответить
Це не церква, це резиденції фсбшників. А потім дивуємося скільки паскуда працює на фсб
04.04.2026 14:54 Ответить
Були часи, коли московський сатанат в Україні під кришєю СБУ створював свої парамілітарні формування, роздавали брошури та флаєри. Називалось це все "Вєрноє казачество". І православні фашисти не тількі плотно сидять на вухах наших боксерів та прочіх вусіках. От наприклад, Серега Гайдай, котрого на Луганську обл призначав наш мохнорилий гном. Ось декілька нагород за кришування та спонсорство: Орден святителя Миколи Чудотворця, орден святого великомученика Георгія Побідоносця, орден святого рівноапостольного князя Володимира....
04.04.2026 14:55 Ответить
В цих церквах відкрито прославляють путіна та гундяя, ведуть антиукраїнську діяльність та ще бозна що. І нічого їм не роблять. Під час війни в Україні діє ворожа організація під керуванням агентів ФСБ у дивних вечірніх платячках.
04.04.2026 15:01 Ответить
Якщо зеленим гнидам бракує духу остаточно заборонити московський сатанат в Україні, то могли б хоча б встановити плату за оренду землі, приміщень, за ліцензії і комунальні послуги для церков мп фсб, як для комерційних організацій, що керуються з-за кордону. Тоді кокошнява пліснява сама б швидко усохла, а парафії перейшли б до ПЦУ.
04.04.2026 15:03 Ответить
Країна на дванадцятому році війни і пятому році великої війни і московські попи прославляют рашиського злочинця кіріла.Чи є в цій країні якась гуманітарна політика ? вороги у владі ,московська церква прославляє країну убивць.
04.04.2026 15:10 Ответить
Скоріше не прославляє, а працює на ху....лостан, а конкретніше на фсб ху....лостану де кирюха являється її представником
04.04.2026 15:21 Ответить
ото український наріте так любить Україну!

чи все ж таки рашку ?
курва !
яких де вам кацапських кривавих злочинів треба, щоб ви забули дорогу до тих нечестивих капищ ?
.
04.04.2026 15:11 Ответить
Не здивуюсь, якщо там готують підпалювачів і прочу нечисть.
04.04.2026 15:17 Ответить
Видають спецзасоби для диверсій та проводять навчання
04.04.2026 15:23 Ответить
Чого ж так?((Не на часі,як з язиком було?((((
04.04.2026 15:20 Ответить
9 874 осередків ФСБ спокійнісінько собі функціонують, а державі пофіг.
04.04.2026 15:42 Ответить
СБУ ними не займається, бо як же можна якщо боксер якого ви всі любите прихожан ворожого патріархату
04.04.2026 15:46 Ответить
А хто наведе порядок з рашистськими сектами? Той, хто обізвав Томос термосом?
04.04.2026 15:51 Ответить
Треба закривати !
04.04.2026 16:13 Ответить
Ищите армяна, он главный финансист, главный вдохновить и великолепный Гапон провокатор! И все давно знают кто! Если массово проверить все приходы, допускаю что и оружия накопать можно. Но главная беда как всегда всё та же. По хуторянской древней привычке ползут в кацапский приход , несут ,паску, денежку, истово молясь. Но там Бога нет давно. Неужели не заметили до сих пор?
04.04.2026 16:18 Ответить
І як виграти війну коли ворог засів в середині. Без радикальних дій в сторону цього шобла війну не можна виграти
04.04.2026 16:25 Ответить
Таке відчуття що їх навіть хтось охороняє піклується
04.04.2026 16:27 Ответить
Мені навіть уявити важко якою гнідою потрібно бути щоб прийти в кацапську секту кірюші гундяєва та ще й принести свої гроші жирним келійникам (церковним підарасам). Україна духовно хвора і розумово неповноцінна. Кожна кацапська молільня це агентура ФСБ. Кожний кацапський піп - лютий і підступний ворог України. Всюди куди приходять окупанти вони отримують інформацію від попів та феесбешних сектантів і вбивають всіх патріотичних українців. В кацапську секту ходять виключно тупі холуї...
04.04.2026 17:00 Ответить
Те що тут названо церквою, описано в Біблії як велика блудниця https://www.bible-for-you.org/Biblio/bible/ot.php#17 з Апокаліпсису. Попи до церкви Христової ніякого відношення не мають за рідким винятком.
Читайте Біблію, шановні
Христос воскрес
04.04.2026 17:16 Ответить
Кацапські гадюшники ще досі знаходяться в Україні,но у ОПг преЗЕдента вороги опозіція і порошенко,а у ідіотів-тцк?
04.04.2026 17:51 Ответить
А УПЦ (МП) хіба не заборонили ще в минулому році? Ну і як вони можуть функціонувати зі скасуванням юр. особи: без права мати банківські рахунки, наймати працівників та виплачувати зарплатню в будь-якому вигляді, користуватися майном та земельними ділянками, отримувати електроенергію, тепло, воду тощо?
04.04.2026 18:04 Ответить
А чому не виконали закон, і не заставили змінити вивіски на Московітську церкву в Україні? Бо це одна з опор Зе влади. А змінили б то нарід би подумав, чи йти до до церкви, де висить назва Кацапської.
04.04.2026 19:04 Ответить
мпц - мацькофська праваславна церква, хіба це не нонсенс? Церкви тільки у християн! А хто бачив хоч одного християнина на масковії? Навіть шаман куйндя, пропонує зайвехромосомам, вбивати людей та померти, заради пу#іна!
PS: Не існує ні якого "мп"! Ні де немає документів про їхнє існування! Афера це!
PPS: https://www.svoboda.org/a/24199690.html
04.04.2026 21:25 Ответить
5 год войны фмбшных попов никак не могут выгнать к чертовоц матери отсюда, сюр
04.04.2026 22:13 Ответить
Щороку гундяєвська секта виводить з України 5 млрд. баксів. Вони тупо купують "зелену владу". Жодне інше пояснення неможливе за визначенням. А про підривну діяльність феесбешної церкви годі й казати. Кожна "церковь" - резидентура ФСБ. А народу ***** - хай стоять! Ми їм ще й грошей на вбивство і закріпачення дітей та внуків занесемо. На просвірки... От тупі хахли... Соромно в одній країні з такими гнидами жити...
04.04.2026 23:01 Ответить
не пройшло і 5 років війни
05.04.2026 02:06 Ответить
 
 