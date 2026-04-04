В Украине действуют почти 9,9 тыс. организаций УПЦ (МП), - Госэтнополитика

В Украине действуют около 9,9 тыс. организаций УПЦ (МП) и более 8,7 тыс. общин ПЦУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

По состоянию на 1 января 2026 года в Украине функционирует 34 882 религиозные организации, отмечают в Госслужбе по этнополитике. Из общего количества:

385 - религиозные центры и управления;

33 213 - общины (из них 26 565 имеют статус юридических лиц);

551 - монастырь (243 женских и 308 мужских);

84 - братства;

354 - миссии;

195 - духовных учебных заведений (67 средних и 128 высших).

В частности, по состоянию на начало года в Украине функционировало 8 763 религиозных организаций ПЦУ, из которых 54 религиозных центра/управления, в состав которых входит 8 547 общин (7 295 из них – юридические лица) и 87 монастырей (23 женских и 64 мужских); 14 братств; 35 миссий; 26 духовных учебных заведений (13 средних и 13 высших).

По состоянию на 1 января 2025 года в Украине функционировало 8 511 религиозных организаций ПЦУ, то есть на 252 организации меньше.

Украинская православная церковь (Московского патриархата)

По состоянию на 2026 год функционируют 9 874 организации:

49 центров/управлений;

9 550 общин (7 269 - юридические лица);

209 монастырей (101 женский и 108 мужских);

33 братства, 17 миссий;

16 духовных учебных заведений.

Годом ранее их было 10 118 - то есть количество уменьшилось на 244 организации.

Украинская греко-католическая церковь

УГКЦ насчитывает 3 682 религиозные организации:

26 центров/управлений;

3 502 общины (3 209 - юридические лица);

110 монастырей (53 женских и 57 мужских);

2 братства, 26 миссий;

16 духовных учебных заведений.

В 2025 году их было 3 674 - то есть прирост составил 8 организаций.

В 2026 году наблюдается рост сети Православной церкви Украины и незначительное увеличение Украинской греко-католической церкви, тогда как Украинская православная церковь (Московского патриархата) демонстрирует сокращение количества организаций.

