В Украине действуют почти 9,9 тыс. организаций УПЦ (МП), - Госэтнополитика
В Украине действуют около 9,9 тыс. организаций УПЦ (МП) и более 8,7 тыс. общин ПЦУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.
По состоянию на 1 января 2026 года в Украине функционирует 34 882 религиозные организации, отмечают в Госслужбе по этнополитике. Из общего количества:
- 385 - религиозные центры и управления;
- 33 213 - общины (из них 26 565 имеют статус юридических лиц);
- 551 - монастырь (243 женских и 308 мужских);
- 84 - братства;
- 354 - миссии;
- 195 - духовных учебных заведений (67 средних и 128 высших).
В частности, по состоянию на начало года в Украине функционировало 8 763 религиозных организаций ПЦУ, из которых 54 религиозных центра/управления, в состав которых входит 8 547 общин (7 295 из них – юридические лица) и 87 монастырей (23 женских и 64 мужских); 14 братств; 35 миссий; 26 духовных учебных заведений (13 средних и 13 высших).
По состоянию на 1 января 2025 года в Украине функционировало 8 511 религиозных организаций ПЦУ, то есть на 252 организации меньше.
Украинская православная церковь (Московского патриархата)
По состоянию на 2026 год функционируют 9 874 организации:
- 49 центров/управлений;
- 9 550 общин (7 269 - юридические лица);
- 209 монастырей (101 женский и 108 мужских);
- 33 братства, 17 миссий;
- 16 духовных учебных заведений.
Годом ранее их было 10 118 - то есть количество уменьшилось на 244 организации.
Украинская греко-католическая церковь
УГКЦ насчитывает 3 682 религиозные организации:
- 26 центров/управлений;
- 3 502 общины (3 209 - юридические лица);
- 110 монастырей (53 женских и 57 мужских);
- 2 братства, 26 миссий;
- 16 духовных учебных заведений.
В 2025 году их было 3 674 - то есть прирост составил 8 организаций.
В 2026 году наблюдается рост сети Православной церкви Украины и незначительное увеличение Украинской греко-католической церкви, тогда как Украинская православная церковь (Московского патриархата) демонстрирует сокращение количества организаций.
А скажи розумнику, що було б, якби ваш зелений виродок хоча б продовжив те, що почав Порох? Я не кажу про те, що він презентував себе як найкращого, чийого навіть мізинця не вартує "папірєднік", а ХОЧА б продовжив! Гниди ви продажні!
Але скажіть мені : так, Порошенко зробив стратегічно важливу річ, що вигриз буквально Томос для України (хоча це не зовсім відповідає конституційному принципу відокремлення церкви від держави); і так, Зеленський діє по Конституції і не втручається в релігійні справи, хоча під час війни можна і треба втручатися, бо УПЦ (МП) - явно агенти впливу російські. Але чи на 100% ситуація залежить від Президента країни (яким би не було його прізвище), якщо на 5-му (!!!) році великої війни з масовими жертвами в структурі церкви країни-агресора у країні, що зазнала нападу, залишається майже 10 тис. структурних підрозділів ? Це ж не лише на папері приходи, монастирі, братства, місії, духовні навчальні заклади - і там не лише клір (попи) в наявності. Це ж мільйони людей до цих пір туди ходять, хоча країна, де ця церква має начальство, їх же вбиває !
От скажіть мені - мають українці розум ??? І чи на 100% ситуація залежить від Зеленського, коли добра третина (якщо не половина) громадян і далі співвідносить себе з (по суті) російською церквою, хоча у світському житті росіян ненавидять через цю війну ? Це ж роздвоєння особистості натуральне, шизофренія якась, а не український народ. Рішучі дії можливі - якби церкви УПЦ (МП) через тиждень на Паску пусті стояли. Тоді можна провести якусь разову акцію по судовому розпуску УПЦ (МП) через зв'язки з країною-агресором. Але ж у тих церквах у неділю за тиждень буде кілька мільйонів людей. Які не бачать жодної суперечності між відвідуванням російської церкви і щирим вигуком "Героям Слава !", коли чують "Слава Україні !"
Що стосується Вашої критики, то тенденції хоч і повільні, але нормальні - у російської церкви показник мінус 2,5 % ,у української навпаки - плюси. Так що еволюційним методом Україна це переварює, аби на додаток до зовнішнього фронту не отримати ще і внутрішнє протистояння. Так, хотілося б швидше. Але мабуть треба дорости. Одразу з пелюшок у РАЦС (ЗАГС) на церемонію одруження теж не потрапляють, треба "своїм ходом" . . .
