В Україні діють майже 9,9 тис. організацій УПЦ (МП), - Держетнополітики

В Україні функціонують близько 9,9 тис. організацій УПЦ (МП) та понад 8,7 тис. громад ПЦУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

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Станом на 1 січня 2026 року в Україні функціонує 34 882 релігійні організації, зазначають у Держетнополітики. Із загальної кількості:

385 - релігійні центри та управління;

33 213 - громади (з них 26 565 мають статус юридичних осіб);

551 - монастир (243 жіночі та 308 чоловічі);

84 - братства;

354- місії;

195 - духовні навчальні заклади (67 середніх і 128 вищих).

Зокрема, станом на початок року в Україні функціонувало 8 763 релігійні організації ПЦУ, із яких 54 релігійних центрів/управлінь, до яких входить 8 547 громад (7 295 із них – юридичні особи) і 87 монастирів (23 жіночі та 64 чоловічі); 14 братств; 35 місій; 26 духовних навчальних закладів (13 середніх і 13 вищих).

Станом на 1 січня 2025 року в Україні функціонувало 8 511 релігійних організацій ПЦУ, тобто на 252 організації менше.

Українська православна церква (Московського патріархату)

Станом на 2026 рік функціонує 9 874 організації:

49 центрів/управлінь;

9 550 громад (7 269 — юридичні особи);

209 монастирів (101 жіночий та 108 чоловічих);

33 братства, 17 місій;

16 духовних навчальних закладів.

Роком раніше їх було 10 118 - тобто кількість зменшилась на 244 організації.

Українська греко-католицька церква

УГКЦ має 3 682 релігійні організації:

26 центрів/управлінь;

3 502 громади (3 209 - юридичні особи);

110 монастирів (53 жіночі та 57 чоловічі);

2 братства, 26 місій;

16 духовних навчальних закладів.

У 2025 році їх було 3 674 - тобто приріст склав 8 організацій.

У 2026 році спостерігається зростання мережі Православної церкви України та незначне збільшення Української греко-католицької церкви, тоді як Українська православна церква (Московського патріархату) демонструє скорочення кількості організацій.

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