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В Україні діють майже 9,9 тис. організацій УПЦ (МП), - Держетнополітики

Мережа релігійних організацій в Україні: дані на початок 2026 року

В Україні функціонують близько 9,9 тис. організацій УПЦ (МП) та понад 8,7 тис. громад ПЦУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

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Станом на 1 січня 2026 року в Україні функціонує 34 882 релігійні організації, зазначають у Держетнополітики.  Із загальної кількості:

  • 385 - релігійні центри та управління;
  • 33 213 - громади (з них 26 565 мають статус юридичних осіб);
  • 551 - монастир (243 жіночі та 308 чоловічі);
  • 84 - братства;
  • 354- місії;
  • 195 - духовні навчальні заклади (67 середніх і 128 вищих).

Зокрема, станом на початок року в Україні функціонувало 8 763 релігійні організації ПЦУ, із яких 54 релігійних центрів/управлінь, до яких входить 8 547 громад (7 295 із них – юридичні особи) і 87 монастирів (23 жіночі та 64 чоловічі); 14 братств; 35 місій; 26 духовних навчальних закладів (13 середніх і 13 вищих).

Станом на 1 січня 2025 року в Україні функціонувало 8 511 релігійних організацій ПЦУ, тобто на 252 організації менше.

Українська православна церква (Московського патріархату)

Станом на 2026 рік функціонує 9 874 організації:

  • 49 центрів/управлінь;
  • 9 550 громад (7 269 — юридичні особи);
  • 209 монастирів (101 жіночий та 108 чоловічих);
  • 33 братства, 17 місій;
  • 16 духовних навчальних закладів.

Роком раніше їх було 10 118 - тобто кількість зменшилась на 244 організації.

Українська греко-католицька церква

УГКЦ має 3 682 релігійні організації:

  • 26 центрів/управлінь;
  • 3 502 громади (3 209 - юридичні особи);
  • 110 монастирів (53 жіночі та 57 чоловічі);
  • 2 братства, 26 місій;
  • 16 духовних навчальних закладів.

У 2025 році їх було 3 674 - тобто приріст склав 8 організацій.

У 2026 році спостерігається зростання мережі Православної церкви України та незначне збільшення Української греко-католицької церкви, тоді як Українська православна церква (Московського патріархату) демонструє скорочення кількості організацій.

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релігія (390) УПЦ МП (1230) ПЦУ (778)
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Топ коментарі
+28
Це не церква, це резиденції фсбшників. А потім дивуємося скільки паскуда працює на фсб
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04.04.2026 14:54 Відповісти
+26
Зелена банда покриває московський пархат.
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04.04.2026 14:50 Відповісти
+23
****** московські окупували церкву намертво!
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04.04.2026 14:49 Відповісти

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