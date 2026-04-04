В Україні діють майже 9,9 тис. організацій УПЦ (МП), - Держетнополітики
В Україні функціонують близько 9,9 тис. організацій УПЦ (МП) та понад 8,7 тис. громад ПЦУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.
Станом на 1 січня 2026 року в Україні функціонує 34 882 релігійні організації, зазначають у Держетнополітики. Із загальної кількості:
- 385 - релігійні центри та управління;
- 33 213 - громади (з них 26 565 мають статус юридичних осіб);
- 551 - монастир (243 жіночі та 308 чоловічі);
- 84 - братства;
- 354- місії;
- 195 - духовні навчальні заклади (67 середніх і 128 вищих).
Зокрема, станом на початок року в Україні функціонувало 8 763 релігійні організації ПЦУ, із яких 54 релігійних центрів/управлінь, до яких входить 8 547 громад (7 295 із них – юридичні особи) і 87 монастирів (23 жіночі та 64 чоловічі); 14 братств; 35 місій; 26 духовних навчальних закладів (13 середніх і 13 вищих).
Станом на 1 січня 2025 року в Україні функціонувало 8 511 релігійних організацій ПЦУ, тобто на 252 організації менше.
Українська православна церква (Московського патріархату)
Станом на 2026 рік функціонує 9 874 організації:
- 49 центрів/управлінь;
- 9 550 громад (7 269 — юридичні особи);
- 209 монастирів (101 жіночий та 108 чоловічих);
- 33 братства, 17 місій;
- 16 духовних навчальних закладів.
Роком раніше їх було 10 118 - тобто кількість зменшилась на 244 організації.
Українська греко-католицька церква
УГКЦ має 3 682 релігійні організації:
- 26 центрів/управлінь;
- 3 502 громади (3 209 - юридичні особи);
- 110 монастирів (53 жіночі та 57 чоловічі);
- 2 братства, 26 місій;
- 16 духовних навчальних закладів.
У 2025 році їх було 3 674 - тобто приріст склав 8 організацій.
У 2026 році спостерігається зростання мережі Православної церкви України та незначне збільшення Української греко-католицької церкви, тоді як Українська православна церква (Московського патріархату) демонструє скорочення кількості організацій.
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