Умер разработчик ракеты "Циркон", которой РФ атакует Украину

В России сообщили о смерти генерального директора и конструктора предприятия "НПО Машиностроение" Александра Леонова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пропагандистские СМИ. Леонов является разработчиком ракеты 3М22 "Циркон".

Ракета, которой оккупанты обстреливают Украину

"Циркон" — гиперзвуковая противокорабельная ракета, которую Россия применяет для ударов по Украине. Изначально ее разрабатывали для запусков с кораблей и подводных лодок.

Впоследствии ее адаптировали для использования с береговых мобильных комплексов, в частности типа "Бастион".

Благодаря высокой скорости и маневренности она считается сложной целью для противовоздушной обороны.

В то же время украинские военные уже имеют опыт перехвата таких ракет с использованием современных систем ПВО, в частности Patriot и SAMP/T.

