Умер разработчик ракеты "Циркон", которой РФ атакует Украину

В России сообщили о смерти генерального директора и конструктора предприятия "НПО Машиностроение" Александра Леонова. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пропагандистские СМИ. Леонов является разработчиком ракеты 3М22 "Циркон".

Ракета, которой оккупанты обстреливают Украину

"Циркон" — гиперзвуковая противокорабельная ракета, которую Россия применяет для ударов по Украине. Изначально ее разрабатывали для запусков с кораблей и подводных лодок.

Впоследствии ее адаптировали для использования с береговых мобильных комплексов, в частности типа "Бастион". 

Благодаря высокой скорости и маневренности она считается сложной целью для противовоздушной обороны.

В то же время украинские военные уже имеют опыт перехвата таких ракет с использованием современных систем ПВО, в частности Patriot и SAMP/T.

Читайте также: После обстрела Харькова еще одна женщина обратилась к врачам

У пеклі чергове поповнення...
05.04.2026 22:17 Ответить
земля скловатою!
05.04.2026 22:17 Ответить
05.04.2026 22:38 Ответить
У пеклі чергове поповнення...
05.04.2026 22:17 Ответить
земля скловатою!
05.04.2026 22:17 Ответить
05.04.2026 22:20 Ответить
Накабздон спаёёёёёёёёёёт!!!
05.04.2026 22:28 Ответить
це справедливо.
05.04.2026 22:32 Ответить
За*бісь!
05.04.2026 22:33 Ответить
05.04.2026 22:38 Ответить
Дуркуватий пост від тролля.... що ви цим хотяли сказати, так. ляпнути трохи лайна. Я не в захваті від Зеленського, але читати такі безглузді заяви навіть соромно. Якщо ви маєте, що сказати по суті -то кажіть, а так... з унітазу.... тьфу
05.04.2026 23:39 Ответить
смерть кацапам окупантам, імперіалістам, шовіністам, рашистам, нащадкам червонодупих комуно-нацистів ріпоїдо-совків що розвʼязали 2Світову війну і ще сотні війн по усьому світу з 1018-91 рік !!!
06.04.2026 06:22 Ответить
При чём здесь Зеленский? На концерт кабздона направился пока что другой.
06.04.2026 07:34 Ответить
Здох максім і х... й з ним
05.04.2026 22:39 Ответить
Водночас українські військові вже мають досвід перехоплення таких ракет із використанням ******** систем ППО, зокрема Patriot та SAMP/T.

Та ладно. Оце франко-італійське непорозуміння хоч раз звичайну балістику перехорило? Не кажучи вже про циркони та онікси?
05.04.2026 22:42 Ответить
У нас є своє краще?
05.04.2026 22:59 Ответить
Станом на квітень 2026 року немає жодного офіційно підтвердженого випадку перехоплення російської гіперзвукової ракети «Циркон» саме комплексом SAMP/T в Україні. Перші успішні збиття «Цирконів» (наприклад, під час атак на Київ у лютому та березні 2024 року) приписують системі Patriot, а не SAMP/T. Україна під керівництвом "зеленої погані" штампує дрони на принтерах проти шахедів і не робить взагалі нічого в галузі ППО проти балістики та гіперзвукових ракет, а очікує на постачання новітньої версії SAMP/T NG в 2026 році (8 комплексів), яка спеціально адаптована для протидії ******** гіперзвуковим загрозам і балістиці. За технічними характеристиками ця система має ряд переваг на Patriot.
05.04.2026 23:01 Ответить
Немає в москалів на озброєні гіперзвукових ракет.Гіперзвукова ракета,має мати прямоточний двигун.Москалі пускали якісь зенітні ракети і казали,що то циркон.
05.04.2026 23:05 Ответить
Хочеться вірити, але нам спокійніше мати щось "на всяк випадок".
05.04.2026 23:12 Ответить
Нам потрібно мати вдасті ракети.Це дешевше,ніж свої розробки ППО.Хоча і і власне ППО потрібне.
06.04.2026 05:21 Ответить
Нам вже довго і нудно розповідали про "відновлення ракетної програми". Потім про те як її заморозили Зеленскій з єрмаком. Через чотири роки війни мене трошки напружує питання - а чи була та програма взагалі? Ну от як так? За стільки років "на вихлопі" лише "Нептун" і бла-бла-бла під різними назвами. Якби щось було в технічних матеріалах то це вже мали б давно реалізувати в металі. Висновок намеє нічого і немає нікого хто б це міг зробити. Треба бути ідіотом щоб повірити що якийсь московський менагер Штіллерман, який нічим крім гуманітарки в життя не займався, раптом оголосив себе "генеральним конструктором ракет". Таким собі жидоКорольовим ********** і на раз-два наклепає Україні ракет. Те що зєлєнскій і ко перерахували йому півтора мільярди доларів означає лиш те що ці гроші втрачені. Принаймні їх більша частина, а сам зєлєнскій вже отримав офігєнний відкат...
06.04.2026 05:34 Ответить
Якщо немає ракет,то і складних комплексів ППО,не буде.
06.04.2026 12:29 Ответить
А прямоточний двигун це якась недоступна технологія? "Онікс" з ним літає з минулого століття.
05.04.2026 23:18 Ответить
На гіперзвуковій швидкості літає і маневрує?
06.04.2026 05:20 Ответить
Пройшло майжк непоміченим, але після візиту зеленського до Іспанії були підписані важливі угоди між КБ "Луч" і "Радіонікс" та інженерно-технологічною групою "Sener". До угоди також приєдналася компанія "Firepoint". Йдеться про спільну розробку української ЗРК "Корал", який має перехоплювати в тому числі і балістику:

https://defence-ua.com/news/
06.04.2026 01:40 Ответить
"Firepoint"? Ну тоді все закінчиться нічим під керівництвом схематозника, тьфу "головного конструктора" Штіллєрмана і його "ландшафтної дизайнерки"...
06.04.2026 02:07 Ответить
А чим тоді виносять заводи/НПЗ/склади на болотах? FP-1, FP-2 та FP-5 літають?
06.04.2026 07:39 Ответить
Кажуть що так, Але хто б це міг підтвердити х незалежних джерел? На День Незалежності в 2025 зєлєнскій публічно обіцяв 3000 ракет до Нового 2026 року. Де? Відомо про 5 пусків. Все інше здогадки і купа пояснень "чому", але "все йде по плану". Якщо так, то знову "де йде?". Завдяки ШІ можна змонтувати "відеодокази" про те що били фламінгами, а насправді били іноземними ракетами. Вже 4 місяці після Нового рку. Ракет нема. Перенесли на кінець літа. Напевно теж не буде...
06.04.2026 07:51 Ответить
Добре, але ж дрони літають? Склади/НПЗ/ППО знищують? Чи це теж ШІ?
06.04.2026 08:31 Ответить
Дрони літають, але не "знищують", а пошкоджують. "Лютий" несе заряд в 40-75 кг (залежно від дальності), а ракета - це 450 - 1000 кг боєзаряду. Є різниця? Сьогоднішня новина: відновилася відгрузка нафти під санк-пітінбургом, де на минулому тижні пару разів прилітало і кілька резервуарів згоріло. Так, втрати бюджету були, але тимчасові.
Пару тижнів тому під новоросійськом дрон пошкодив локаційне обладнання на кормі одного з ракетоносіїв. Переможні реляції "Більше не буде запускати калібри по Україні". Ан, нєт! Вже через тиждень він запустив калібри. Заіпала ця "країна мрій" (наркотичний угар), реалістично потрібно дивитися на речі.
06.04.2026 09:37 Ответить
Саме так - реалістично дивитися. Не обирати випадки невдалих атак, а дивтися на картину в цілому. І якщо так підходити, то...

Згідно з офіційними звітами Генштабу ЗСУ дрони серії FP-1 стали основним інструментом операцій Deep Strike у 2025 році, забезпечивши понад 56% усіх успішних далекобійних влучань по території РФ. Завдяки бойовій частині до 120 кг та дальності 1600 км, ці апарати спричинили критичні руйнування на стратегічних об'єктах.

Підтверджені цілі та масштаб руйнувань (2025-2026 рр.)

Нафтопереробні заводи (28 підтверджених об'єктів):

Рязанський НПЗ: Серія повторних ударів (зокрема у жовтні 2025 року) призвела до масштабних пожеж та часткового виведення з ладу потужностей (17 млн тонн на рік).
Саратовський, Волгоградський та Новокуйбишевський НПЗ: Прямі влучання в установки первинної переробки нафти, що спричинило багатомільярдні збитки для економіки агресора.

Порти Усть-Луга та Приморськ (березень 2026): Удари по нафтових терміналах спричинили пожежі та змусили РФ запровадити заборону на експорт бензину з квітня 2026 року.

Склади *********** та логістика:

Торопець та Тихорєцьк: Дрони FP-1 брали участь у масованих атаках на великі арсенали ГРАУ, що призвело до детонацій, які фіксувалися сейсмічними датчиками.

Склад поблизу Валуйок (Білгородська обл.): Повне знищення об'єкта з тривалою вторинною детонацією у жовтні 2025 року.

Енергетична та авіаційна інфраструктура:

 Електропідстанція «Кафа» (Ближнє, Крим): Ураження об'єкта напругою 220 кВ.

Аеродром Таганрог: Згідно з даними розробників, FP-1 брав участь в операції зі знищення літака ДРЛО А-50.

Завод у Воткінську (лютий 2026): Ймовірна атака на виробництво ракет «Іскандер» за допомогою модифікації FP-1, що подолала понад 1700
06.04.2026 10:26 Ответить
Ось іще непоганий звіт:

https://united24media.com/latest-news/revealed-full-list-of-russian-sites-hit-by-ukraines-fp-1-and-fp-5-in-2025-deep-strikes-13680
06.04.2026 10:29 Ответить
Звіти - це добре, але читайте їх уважно: "...до 120 кг та дальності 1600 км..." - Ви розумієте, що існує пряма залежність між навантаженням і дальністю польоту? Так, Ан-196 може підняти в повітря 120 кг, але на яку відстань він може доставити цю вагу? Так, "Лютий" літає на 1600 км, але з яким навантаженням? І велика різниця між "знищенням" і "пошкодженням". "Київський радіозавод" - стертий з лиця землі, КБ "Луч" (колишній ім. артема) - стертий з лиця землі. НВО "Меридіан", і ще десятки провідних виробництв. Ми поцілили ракетою (кажуть Хламінго, а скоріше "довгим" Нептуном) в цех в Алабузі - стало менше шахедів? Нам з усіх щілин (єдиного махвону в тому числі) підсовують бажане за реальне. Як мільярд дерев, які вже виросли і колосяться кавунами і динями.
06.04.2026 11:02 Ответить
Добре, склади у Торопцю та Тихорецьку знищені? А-50 знищений? У Воткінську два цехи знищені? Чому Ви про це не пишете?
06.04.2026 11:04 Ответить
Я не заперечую успіхів спецоперацій. Ні в якому разі. Але я проти огульної "перемоги" з кожної праски від влади. Сирок так радісно прозвітував про визволення 480 кв. км територій, а от Deep State стверджує, що Україна за березень місяць втратила 167 кв. км територій і це в три рази більше, ніж за лютий. Тоді де ті визволені 480 кв.км? Під Гуляйполем? Де спочатку проіпали купу територій в тому числі і ціною життя мого племінника і похресника Ігоря Галецького, а потім змогли частково повернути? То це вже "ура" і "перемога"?
Я знаю трохи більше, ніж пишуть в пресі (я у відставці, а побратими, колеги по "довоєнній" роботі й досі воюють з 24.02.2022) і тому мене бісять оці переможні реляції.
06.04.2026 11:33 Ответить
Я теж проти брехні. І завжди фейкові "перемоги" намагаюся викривати. Але якщо є успіхи, то чому б про них не писати? Ну немає у нас в силу різних прични (головним чином, тупості чинної влади) балістики. Поки що. Але є дрони, і ми смалимо ними кацапів дуже непогано. Ну так порадіємо хоча б таким скромним успіхам...
06.04.2026 11:48 Ответить
Випав з вікна, чи просто від старості ласти склеїв?
05.04.2026 22:58 Ответить
Какая разніца
05.04.2026 23:34 Ответить
Вікно - гарна традиція. Красиво, задорно, креативно.
Старість - тупо і банально.
05.04.2026 23:44 Ответить
Те що москалі показували на своїх картинках,була американська ракета.А от те,що москалі пускали,було схоже на зенітну ракету.
05.04.2026 23:07 Ответить
Здесь конечно Боженька чуть сработал. Давно пора.
05.04.2026 23:14 Ответить
хай би помер від свого виробу - заслужив це сто разів

а так помер на Пасху, вважається це достойна смерть, якось неправильно вийшло

сьогодні за грегоріанським календарем Великдень
05.04.2026 23:14 Ответить
В православных обрядах если умер человек на Пасху, то не хоронят в этот день никого. Потом и через день даже.
06.04.2026 00:39 Ответить
Не помер, а здох!
05.04.2026 23:25 Ответить
Земля стекловатою
05.04.2026 23:33 Ответить
***** незадоволений ефективністю цієї цяцьки. Настав час для конструктора вийти у вікно.
06.04.2026 00:04 Ответить
Майбутнє воно таке!
06.04.2026 00:12 Ответить
У пекло.
Хто наступний?
06.04.2026 01:18 Ответить
Жаль, не дожив до повішення.
06.04.2026 02:25 Ответить
Всі справа в механізмі запуску. Циркон запускається в повітрі вже маючи надзвукову швидкість. І Шахеди теж запускають з автомобілів, які розганяються більше 100 км. Перси свої ракети і БПЛА запускають з мобільних уставок,замаскованих під вантажний автомобіль, які відстежуються США і знищуються навіть під час руху по дорогах.
06.04.2026 02:57 Ответить
Це такий же совковий конструктор, як і вся інша плеяда совкової мислі. Наприклад, стрілецька зброя конструюється під патрон. Як створювався калаш? Американці збудували для поставок в Китай патронний завод на Алтаї, продукування 7.62 х42 для автоматичної гвинтівки М-1. Штурмгевере сконструйований під патрон 7,92 х52. В нього газова камера була відносно великого розміру і темп стрільби регулювалася гвинтом. Для калаша шийку патрона вкоротили до 39 мм і Шмайсер створив більш економічний автомат з переробленою газовою камерою.
В зараз на болотах таки удосконалили лінію прицілювання і знизили темп стрільби в автоматі.
Однак конструкторами патронів і автомата записали непричетних. А сам завод потім у 1947 році разом з обладнанням вивезли в Луганськ. До речі, таке ж трапилось із патроном до гвинтівки Мосіна. Чому з'явилась саме ця гвинтівка? В конкурсі перемогла інша система. Однак виявилось, що патрони необхідно замовляти в Штатах. Тоді Наган запропонував в патроні Бердана обжати шийку гільзи з 10.5 до 7,62 і зробив гвинтівку. Сам Мосіна вніс вклад, запропонувавши вигнути одну деталь в магазині в іншій геометрії. Це описав відомий зброяр Федоров ще у 20 роках. Так гвинтівка Нагана перетворилась у гвинтівку Мосіна. І ракети рейха перетворилися спочатку системи Р, потім СС-20,ОРЄШНІК,Булаву тощо.
06.04.2026 03:34 Ответить
Разработать в совке могут ток очко барану. Потом чтоб совок не сдох в 70х строили тракторный завод в Хабаровске лично США, так как вернулись во времена РИ с Диким полем, не могли в принципе чернозем обрабатывать и трактора не тянут нифига.
06.04.2026 05:28 Ответить
 
 