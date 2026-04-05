Умер разработчик ракеты "Циркон", которой РФ атакует Украину
В России сообщили о смерти генерального директора и конструктора предприятия "НПО Машиностроение" Александра Леонова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пропагандистские СМИ. Леонов является разработчиком ракеты 3М22 "Циркон".
Ракета, которой оккупанты обстреливают Украину
"Циркон" — гиперзвуковая противокорабельная ракета, которую Россия применяет для ударов по Украине. Изначально ее разрабатывали для запусков с кораблей и подводных лодок.
Впоследствии ее адаптировали для использования с береговых мобильных комплексов, в частности типа "Бастион".
Благодаря высокой скорости и маневренности она считается сложной целью для противовоздушной обороны.
В то же время украинские военные уже имеют опыт перехвата таких ракет с использованием современных систем ПВО, в частности Patriot и SAMP/T.
Та ладно. Оце франко-італійське непорозуміння хоч раз звичайну балістику перехорило? Не кажучи вже про циркони та онікси?
Пару тижнів тому під новоросійськом дрон пошкодив локаційне обладнання на кормі одного з ракетоносіїв. Переможні реляції "Більше не буде запускати калібри по Україні". Ан, нєт! Вже через тиждень він запустив калібри. Заіпала ця "країна мрій" (наркотичний угар), реалістично потрібно дивитися на речі.
Я знаю трохи більше, ніж пишуть в пресі (я у відставці, а побратими, колеги по "довоєнній" роботі й досі воюють з 24.02.2022) і тому мене бісять оці переможні реляції.
Старість - тупо і банально.
а так помер на Пасху, вважається це достойна смерть, якось неправильно вийшло
сьогодні за грегоріанським календарем Великдень
Хто наступний?
В зараз на болотах таки удосконалили лінію прицілювання і знизили темп стрільби в автоматі.
Однак конструкторами патронів і автомата записали непричетних. А сам завод потім у 1947 році разом з обладнанням вивезли в Луганськ. До речі, таке ж трапилось із патроном до гвинтівки Мосіна. Чому з'явилась саме ця гвинтівка? В конкурсі перемогла інша система. Однак виявилось, що патрони необхідно замовляти в Штатах. Тоді Наган запропонував в патроні Бердана обжати шийку гільзи з 10.5 до 7,62 і зробив гвинтівку. Сам Мосіна вніс вклад, запропонувавши вигнути одну деталь в магазині в іншій геометрії. Це описав відомий зброяр Федоров ще у 20 роках. Так гвинтівка Нагана перетворилась у гвинтівку Мосіна. І ракети рейха перетворилися спочатку системи Р, потім СС-20,ОРЄШНІК,Булаву тощо.