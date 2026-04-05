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Помер розробник ракети "Циркон", якою РФ атакує Україну

циркон

У Росії повідомили про смерть генерального директора та конструктора підприємства "НПО машинобудування" Олександра Леонова. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть пропагандистські ЗМІ. Леонов є розробником ракети 3М22 "Циркон".

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Ракета, якою окупанти обстрілюють Україну

"Циркон" є гіперзвуковою протикорабельною ракетою, яку Росія застосовує для ударів по Україні. Спочатку її розробляли для запусків із кораблів та підводних човнів.

Згодом адаптували для використання з берегових мобільних комплексів, зокрема типу "Бастіон". 

Завдяки високій швидкості та маневровості вона вважається складною ціллю для протиповітряної оборони.

Водночас українські військові вже мають досвід перехоплення таких ракет із використанням сучасних систем ППО, зокрема Patriot та SAMP/T.

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Топ коментарі
+29
У пеклі чергове поповнення...
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05.04.2026 22:17 Відповісти
+21
земля скловатою!
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05.04.2026 22:17 Відповісти
+12
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05.04.2026 22:38 Відповісти

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