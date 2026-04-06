Сутки в Запорожской области: российские войска нанесли 872 удара, ранен мужчина

Россия нанесла 872 удара по Запорожской области, задействовав авиацию, БПЛА и артиллерию. Ранен 46-летний мужчина, имеются разрушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"46-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки по Запорожскому району. За сутки оккупанты нанесли 872 удара по 34 населенным пунктам Запорожской области", - говорится в сообщении.

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ нанесли 22 авиаудара по Камышевахе, Новояковленке, Самойловке, Лесному, Зирнице, Любицкому, Зализнычному, Гуляйпольскому, Копаням, Новоселовке, Варваровке, Цветковому, Верхней Терсе, Долинке, Воздвижовке, Еленокстантиновке, Чаривном.

606 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Камышеваху, Беленькое, Новояковлевку, Новотроицкое, Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Варваровку, Доброполье, Еленоконстантиновку.

Обстрелы из РСЗО и артиллерии

Зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Новояковлевке, Новоданиловке, Новоселовке, Гуляйпольскому.

239 артиллерийских ударов пришлось на Беленькое, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Еленокстантиновку, Доброполье.

