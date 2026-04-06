Доба на Запоріжжі: російські війська завдали 872 удари, поранено чоловіка

РФ здійснила 872 удари по Запорізькій області, застосувавши авіацію, БпЛА та артилерію. Поранено 46-річного чоловіка, є руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"46-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району. Впродовж доби окупанти завдали 872 удари по 34 населених пунктах Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Авіаудари та атаки БпЛА

Війська РФ здійснили 22 авіаудари по Комишувасі, Новояковлівці, Самійлівці, Лісному, Зірниці, Любицькому, Залізничному, Гуляйпільському, Копанях, Новоселівці, Варварівці, Цвітковому, Верхній Терсі, Долинці, Воздвижівці, Оленокостянтинівці, Чарівному.

606 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Біленьке, Новояковлівку, Новотроїцьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Варварівку, Добропілля, Оленокостянтинівку.

Обстріли з РСЗВ та артилерії

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Новояковлівці, Новоданилівці, Новоселівці, Гуляйпільському.

239 артударів прийшлися по Біленькому, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербакам, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Оленокостянтинівці, Добропіллю.

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