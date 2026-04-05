887 ударів за добу: росіяни обстріляли понад 40 населених пунктів на Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські окупанти завдали 887 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області.

Про це повідомили голова ОВА Іван Федоров та ГУ Нацполіції в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чим били росіяни

Так, російські війська для атак на Запорізьку область застосовували авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали в окупованому Мелітополі: ймовірно, атаковано електропідстанцію. ВIДЕО

Атаковані населені пункти

Війська рф здійснили 18 авіаударів по Зарічному, Микільському, Веселянці, Григорівці, Степногірську, Широкому, Новоселівці, Єгорівці, Любицькому, Рибальському, Лісному, Копанях, Гуляйпільському, Воздвижівці та Верхній Терсі.

521 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Біленьке, Юрківку, Таврійське, Канівське, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Солодке, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Цвіткове та Святопетрівку.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Запоріжжю, Залізничному, Варварівці, Малій Токмачці та Новоандріївці.

343 артудари були по Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Солодкому, Гуляйпільському та Святопетрівці.

Зазначається, що надійшло 38 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок. Мирні жителі не постраждали.

Також дивіться: Російські атаки на Запорізький район: четверо поранених, пошкоджено будинки, авто та соціальний об’єкт. ФОТОрепортаж

Наслідки атак





