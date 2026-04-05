887 ударов за сутки: россияне обстреляли более 40 населенных пунктов в Запорожской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За сутки российские оккупанты нанесли 887 ударов по 41 населенному пункту Запорожской области.

Об этом сообщили глава ОГА Иван Федоров и ГУ Нацполиции в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

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Чем били россияне

Так, российские войска для ударов по Запорожской области применяли авиацию, беспилотники, РСЗО и артиллерию.

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Атакованные населенные пункты

Войска РФ нанесли 18 авиаударов по Заречному, Никольскому, Веселянке, Григоровке, Степногорску, Широкому, Новоселовке, Егоровке, Любицкому, Рыбальскому, Лесному, Копаням, Гуляйпольскому, Воздвижке и Верхней Терсе.

521 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Камышеваху, Беленькое, Юрковку, Таврийское, Каневское, Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Гуляйпольское, Горькое, Зеленое, Сладкое, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Цветковое и Святопетровку.

Зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Запорожью, Зализнычному, Варваровке, Малой Токмачке и Новоандреевке.

343 артиллерийских удара пришлись на Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Сладкое, Гуляйпольское и Святопетровку.

Отмечается, что поступило 38 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей. Мирные жители не пострадали.

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Последствия атак





