РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15512 посетителей онлайн
Новости Влияние России в ЕС
1 580 13

ЕС рискует потерять эффективность из-за права вето, - президент Европейской народной партии Вебер

Вебер: Европа станет "игрушкой", если сохранится принцип единогласия

Принцип единогласия в Евросоюзе позволяет отдельным странам блокировать решения и ослабляет союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наDie Welt, об этом заявил президент Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Европа, в которой самые медлительные определяют темп, или отдельные государства могут блокировать все своим правом вето, станет игрушкой в руках Трампа, Путина и Си Цзиньпина", - заявил Вебер.

По его словам, новые геополитические условия, в частности кризис вокруг Гренландии, показали, что ЕС способен оперативно реагировать в условиях угроз.

"Кризис в Гренландии показал, насколько сильна Европа, когда мы действуем быстро, единодушно и в один голос, и решительно отстаиваем наши интересы", – добавил политик.

Что предшествовало?

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль предложил изменить процедуру принятия решений в Евросоюзе, введя механизм голосования квалифицированным большинством. Его предложение прозвучало на фоне блокирования Венгрией многочисленных инициатив по Украине.

Автор: 

Евросоюз (17906) Вебер Манфред (12)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Дійсно... Що це таке приймати якесь рішення тільки одноголосно, як у комуняк? Одобрямс. Демократія це рішення більшості, а якщо тобі шось не подобається, вали нах з союзу. Які блокування? Так можна підкупити якусь гниду і та буде постійно гадити? 2/3 голосів для вирішення того чи іншого питання достатньо.
показать весь комментарий
06.04.2026 08:35 Ответить
+5
На такі ініціативи Угорщина накладе вето і ... все 🤔
показать весь комментарий
06.04.2026 08:45 Ответить
+4
Дійшло - ліпше пізно - чим ніколи
показать весь комментарий
06.04.2026 08:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Даже на цю іниціативу потрібна більшість. Потрібно Розпустить Євросоюз і по новому законодавстві створити більш дієвий Євросоюз . А по другому ніяк.
показать весь комментарий
06.04.2026 08:25 Ответить
показать весь комментарий
Така собі наївна віра в загальну порядність.
Краще почитали б Біблію. Без Бога ніякий союз на добро не можливий
показать весь комментарий
06.04.2026 08:46 Ответить
бога якого? ягве чи юпітера?
показать весь комментарий
06.04.2026 08:55 Ответить
А як ви думаєте, гітлер, муссоліні чи ***** читали Біблію? Чи у вас як у свЄдЄтьЄлЄй на все заготовлена відповідь?
показать весь комментарий
06.04.2026 08:59 Ответить
Ви самі-то читали Біблію? Бог не терпить ніякої демократії. Навіть у відносинах між людьми, в суспільстві, в сім'ї. Християнство апофеоз тоталітаризму.
показать весь комментарий
06.04.2026 09:09 Ответить
якщо колишній сссру,тоді це правда
показать весь комментарий
06.04.2026 09:18 Ответить
показать весь комментарий
Так розвалилась Речь Посполита, бо там було право вето для всіх рішень, включаючи короля. Раша скористалась цим та купила лояльність деяких польських аристократів, що паралізувало державу. Так що це вже було ...
показать весь комментарий
06.04.2026 08:47 Ответить
Поляки самі рвали свою країну на шматки борючись за владу. Кацапам нічого не треба було робити. ЄС набагато хитріший.
показать весь комментарий
06.04.2026 08:54 Ответить
А чи дійде така ініціатива до реалізації? Сумніваюся.
показать весь комментарий
06.04.2026 08:54 Ответить
Ну это просто звиздец какой-то. Ну неужели никто из них историю Речи Посполитой не читал
показать весь комментарий
06.04.2026 09:38 Ответить
 
 