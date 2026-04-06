ЕС рискует потерять эффективность из-за права вето, - президент Европейской народной партии Вебер
Принцип единогласия в Евросоюзе позволяет отдельным странам блокировать решения и ослабляет союз.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наDie Welt, об этом заявил президент Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.
"Европа, в которой самые медлительные определяют темп, или отдельные государства могут блокировать все своим правом вето, станет игрушкой в руках Трампа, Путина и Си Цзиньпина", - заявил Вебер.
По его словам, новые геополитические условия, в частности кризис вокруг Гренландии, показали, что ЕС способен оперативно реагировать в условиях угроз.
"Кризис в Гренландии показал, насколько сильна Европа, когда мы действуем быстро, единодушно и в один голос, и решительно отстаиваем наши интересы", – добавил политик.
Что предшествовало?
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль предложил изменить процедуру принятия решений в Евросоюзе, введя механизм голосования квалифицированным большинством. Его предложение прозвучало на фоне блокирования Венгрией многочисленных инициатив по Украине.
Краще почитали б Біблію. Без Бога ніякий союз на добро не можливий