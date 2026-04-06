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ЄС ризикує втратити ефективність через право вето, - президент Європейської народної партії Вебер

Вебер: Європа стане "іграшкою", якщо збережеться принцип одностайності

Принцип одностайності у Євросоюзі дозволяє окремим країнам блокувати рішення та послаблює союз.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt, про це заявив президент Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер.

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"Європа, в якій найповільніші визначають темп, або окремі держави можуть блокувати все своїм правом вето, стане іграшкою в руках Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна", – заявив Вебер.

За його словами, нові геополітичні умови, зокрема криза щодо Гренландії, показала, що ЄС здатний реагувати оперативно в умовах загроз.

"Криза в Гренландії показала, наскільки сильною є Європа, коли ми діємо швидко, єдино та в один голос, і рішуче представляємо наші інтереси", – додав політик.

Що передувало?

Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль запропонував змінити процедуру ухвалення рішень у Євросоюзі, запровадивши механізм голосування кваліфікованою більшістю. Його пропозиція пролунала на тлі блокування Угорщиною численних ініціатив щодо України.

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Автор: 

Євросоюз (15377) Вебер Манфред (14)
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Топ коментарі
+7
Дійсно... Що це таке приймати якесь рішення тільки одноголосно, як у комуняк? Одобрямс. Демократія це рішення більшості, а якщо тобі шось не подобається, вали нах з союзу. Які блокування? Так можна підкупити якусь гниду і та буде постійно гадити? 2/3 голосів для вирішення того чи іншого питання достатньо.
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06.04.2026 08:35 Відповісти
+5
На такі ініціативи Угорщина накладе вето і ... все 🤔
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06.04.2026 08:45 Відповісти
+4
Дійшло - ліпше пізно - чим ніколи
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06.04.2026 08:21 Відповісти

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