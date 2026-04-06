ЄС ризикує втратити ефективність через право вето, - президент Європейської народної партії Вебер

Принцип одностайності у Євросоюзі дозволяє окремим країнам блокувати рішення та послаблює союз.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt, про це заявив президент Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер.

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"Європа, в якій найповільніші визначають темп, або окремі держави можуть блокувати все своїм правом вето, стане іграшкою в руках Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна", – заявив Вебер.

За його словами, нові геополітичні умови, зокрема криза щодо Гренландії, показала, що ЄС здатний реагувати оперативно в умовах загроз.

"Криза в Гренландії показала, наскільки сильною є Європа, коли ми діємо швидко, єдино та в один голос, і рішуче представляємо наші інтереси", – додав політик.

Що передувало?

Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль запропонував змінити процедуру ухвалення рішень у Євросоюзі, запровадивши механізм голосування кваліфікованою більшістю. Його пропозиція пролунала на тлі блокування Угорщиною численних ініціатив щодо України.

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