Атаки БПЛА в Харьковской области: ранен мужчина, разрушения в Богодухове
Ночью российские агрессоры нанесли удары с помощью дронов по Богодухову и Купянскому району, в результате чего был ранен мирный житель. Повреждены магазины, почта и жилые дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
В ночь на 6 апреля войска РФ нанесли удар, предположительно беспилотником типа "Герань-2", по г. Богодухов. В результате попадания уничтожены два магазина хозяйственных товаров, автомобиль и повреждено здание почты.
Также оккупанты атаковали и Купянский район. 5 апреля около 18:00 беспилотник, по предварительным данным типа "Герань-2", нанес удар по поселку Великий Бурлук Купянского района. Повреждены жилые дома. Ранение получил 59-летний мужчина.
