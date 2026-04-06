Атаки БПЛА в Харьковской области: ранен мужчина, разрушения в Богодухове

Ночью российские агрессоры нанесли удары с помощью дронов по Богодухову и Купянскому району, в результате чего был ранен мирный житель. Повреждены магазины, почта и жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

В ночь на 6 апреля войска РФ нанесли удар, предположительно беспилотником типа "Герань-2", по г. Богодухов. В результате попадания уничтожены два магазина хозяйственных товаров, автомобиль и повреждено здание почты.

Также оккупанты атаковали и Купянский район. 5 апреля около 18:00 беспилотник, по предварительным данным типа "Герань-2", нанес удар по поселку Великий Бурлук Купянского района. Повреждены жилые дома. Ранение получил 59-летний мужчина.

обстрел (31969) Харьковская область (2460) Богодуховский район (130) Купянский район (686) Богодухов (17)
рашисты протупили, за это время они уже могли всю Европу завоевать. Но долбятся в Украину, как бычара.
