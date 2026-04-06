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Новини Обстріли Харківщини
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Атаки БпЛА на Харківщині: поранено чоловіка, руйнування в Богодухові

Харківщина під ударами БпЛА: поранений, руйнування в Богодухові

Вночі російські агресори вдарили дронами по Богодухову та Куп’янському району, поранено мирного мешканця. Пошкоджено магазини, пошту та житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

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У ніч на 6 квітня війська рф завдали удару, попередньо, безпілотником типу "Герань-2", по м. Богодухів. Внаслідок влучання знищено два магазини господарчих товарів, автомобіль та пошкоджено будівлю пошти.

Також окупанти атакували і Куп’янський район. 5 квітня близько 18:00 безпілотник, за попередніми даними типу "Герань-2", вдарив по селищу Великий Бурлук Купʼянського району. Пошкоджено житлові будинки. Поранення дістав 59-річний чоловік.

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Автор: 

обстріл (35110) Харківська область (2977) Богодухівський район (195) Куп’янський район (768) Богодухів (55)
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