Атаки БпЛА на Харківщині: поранено чоловіка, руйнування в Богодухові
Вночі російські агресори вдарили дронами по Богодухову та Куп’янському району, поранено мирного мешканця. Пошкоджено магазини, пошту та житлові будинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.
У ніч на 6 квітня війська рф завдали удару, попередньо, безпілотником типу "Герань-2", по м. Богодухів. Внаслідок влучання знищено два магазини господарчих товарів, автомобіль та пошкоджено будівлю пошти.
Також окупанти атакували і Куп’янський район. 5 квітня близько 18:00 безпілотник, за попередніми даними типу "Герань-2", вдарив по селищу Великий Бурлук Купʼянського району. Пошкоджено житлові будинки. Поранення дістав 59-річний чоловік.
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