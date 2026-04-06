Фронт в Украине стабилен, ПВО работает эффективно, - эстонская разведка
Ситуация на фронте в Украине остается относительно стабильной. Также отмечена высокая эффективность ПВО и изменения в тактике.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наERR, об этом заявил руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг
Он подчеркнул, что линия фронта в целом остается стабильной без резких изменений, хотя периодически инициатива переходит от одной стороны к другой.
Также он обратил внимание на адаптацию украинской системы мобилизации и подготовки военных, что позволяет усиливать опытные подразделения новыми бойцами.
Эффективность ПВО и фактор Starlink
Отдельно Кивисельг отметил, что в марте Украина, по его данным, демонстрировала высокую эффективность противовоздушной обороны в отражении воздушных атак.
Он также упомянул, что на отдельных участках фронта влияние оказывает ограничение доступа к спутниковой связи, которая ранее активно использовалась для управления дронами.
