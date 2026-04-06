Фронт в Україні стабільний, ППО працює ефективно, - естонська розвідка

Фронт в Україні залишається відносно стабільним. Також відзначено високу ефективність ППО та зміни у тактиці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг

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Він підкреслив, що лінія фронту загалом залишається стабільною без різких змін, хоча періодично ініціатива переходить від однієї сторони до іншої.

Також він звернув увагу на адаптацію української системи мобілізації та підготовки військових, що дозволяє підсилювати досвідчені підрозділи новими бійцями.

Ефективність ППО та фактор Starlink

Окремо Ківісельг відзначив, що в березні Україна, за його даними, демонструвала високу ефективність протиповітряної оборони щодо відбиття повітряних атак.

Він також згадав, що на окремих ділянках фронту вплив має обмеження доступу до супутникового зв’язку, який раніше активно використовувався для управління дронами.

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