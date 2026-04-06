В РФ переводчицу приговорили к 15 годам за "госизмену": пыталась пересечь границу для встречи с возлюбленным

Курский областной суд РФ признал виновной переводчицу из Иркутска Светлану Савельеву по статьям о покушении на "государственную измену" и незаконном пересечении границы. Ей назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Настоящее время".

По версии обвинения, девушка якобы "с целью перехода на сторону противника" приехала в Курскую область и пыталась пересечь линию боевого столкновения в районе города Суджа, чтобы попасть на территорию Украины.

Следствие утверждает, что ее намерения подтверждались данными с телефона - в частности, фотографиями вокзалов и перепиской с мужчиной, которого российская сторона называет военнослужащим ВСУ.

Пыталась встретиться с возлюбленным

Мать осужденной опровергает обвинения и заявляет, что ее дочь пыталась попасть в Украину для встречи со своим возлюбленным, с которым познакомилась онлайн. Она также утверждает, что дело связано исключительно с личными мотивами и любовными отношениями.

По данным стороны защиты и родственников, дело основано преимущественно на цифровых данных с телефона и интерпретации личной переписки, тогда как официальное следствие настаивает на попытке перехода на сторону Украины в условиях войны.

Савельеву задержали в октябре 2024 года. По словам семьи, после задержания она около месяца находилась под так называемыми "карусельными арестами", после чего против нее возбудили уголовное дело.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Савельеву политической заключенной, заявив о политически мотивированном характере преследования.

