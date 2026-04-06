В РФ переводчицу приговорили к 15 годам за "госизмену": пыталась пересечь границу для встречи с возлюбленным

Курский областной суд РФ признал виновной переводчицу из Иркутска Светлану Савельеву по статьям о покушении на "государственную измену" и незаконном пересечении границы. Ей назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

По версии обвинения, девушка якобы "с целью перехода на сторону противника" приехала в Курскую область и пыталась пересечь линию боевого столкновения в районе города Суджа, чтобы попасть на территорию Украины.

Следствие утверждает, что ее намерения подтверждались данными с телефона - в частности, фотографиями вокзалов и перепиской с мужчиной, которого российская сторона называет военнослужащим ВСУ.

Пыталась встретиться с возлюбленным

Мать осужденной опровергает обвинения и заявляет, что ее дочь пыталась попасть в Украину для встречи со своим возлюбленным, с которым познакомилась онлайн. Она также утверждает, что дело связано исключительно с личными мотивами и любовными отношениями.

По данным стороны защиты и родственников, дело основано преимущественно на цифровых данных с телефона и интерпретации личной переписки, тогда как официальное следствие настаивает на попытке перехода на сторону Украины в условиях войны.

Савельеву задержали в октябре 2024 года. По словам семьи, после задержания она около месяца находилась под так называемыми "карусельными арестами", после чего против нее возбудили уголовное дело.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Савельеву политической заключенной, заявив о политически мотивированном характере преследования.

06.04.2026 11:16 Ответить
злили дівку
06.04.2026 10:49 Ответить
Замість того щоби по команді ху....ла підтримувати народжуваність у ху... лостані від бомжів та калік війни, словом алкашів, вона захотіла жити за коханням. А це в ху....лостані неприпустимо. тепер народжуватиме від вертухаїв
06.04.2026 10:52 Ответить
заiдь через ЕС, навiщо пхатись в курськ. Тупiсть.
06.04.2026 10:55 Ответить
Через ЄС візу потрібно мати. А в Україну зараз тільки через країни ЄС та Молдову можливо потрапити легально.
06.04.2026 11:16 Ответить
проте оформити ii можлило без пiдозр. Чи вона така..у меня кохання в Украiнi дайте вiзу))
06.04.2026 11:33 Ответить
Хто громадянку ерефії пустить в Україну?
06.04.2026 11:47 Ответить
Молодцi. Можна так заманювати кацапаских шлюх сотнями. Їх усіх будуть садити.
06.04.2026 10:55 Ответить
а шо делать когда официально на Расеюшке сплошь у мужиков 47,5 хромосом...
06.04.2026 11:21 Ответить
принцип один: вбивай, гвалтуй, грабуй... але не здумай казати слово мир, або звалювати з сортиру, тут тебе чекає тюрма
06.04.2026 12:06 Ответить
Цілком можна зрозуміти - не хотіла жити серед орків.
Думаю з посиленням мракобісся таких втікачів з оркостану побільшає.
06.04.2026 12:15 Ответить
 
 