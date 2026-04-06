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Новини Агресія Росії проти України
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У РФ перекладачку засудили до 15 років за "держзраду": намагалась перетнути кордон для зустрічі з коханим

15 років колонії за любов: у РФ винесли вирок у справі про Україну

Курський обласний суд РФ визнав винною перекладачку з Іркутська Світлана Савельєва за статтями про замах на "державну зраду" та незаконний перетин кордону. Їй призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Настоящее время".

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За версією обвинувачення, дівчина нібито "з метою переходу на бік противника" приїхала до Курської області та намагалася перетнути лінію бойового зіткнення в районі міста Суджа, щоб потрапити на територію України.

Слідство стверджує, що її наміри підтверджувалися даними з телефону - зокрема фотографіями вокзалів і листуванням із чоловіком, якого російська сторона називає військовослужбовцем ЗСУ.

Намагалась зустрітись з коханим

Мати засудженої заперечує обвинувачення та заявляє, що її донька намагалася потрапити в Україну для зустрічі зі своїм коханим, з яким познайомилася онлайн. Вона також стверджує, що справа пов’язана виключно з особистими мотивами та любовними стосунками.

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За даними сторони захисту та родичів, справа ґрунтується переважно на цифрових даних із телефону та інтерпретації особистого листування, тоді як офіційне слідство наполягає на спробі переходу на бік України в умовах війни.

Савельєву затримали у жовтні 2024 року. За словами родини, після затримання вона близько місяця перебувала під так званими "карусельними арештами", після чого проти неї відкрили кримінальне провадження.

Правозахисний центр Меморіал визнав Савельєву політичною ув’язненою, заявляючи про політично мотивований характер переслідування.

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Автор: 

росія (70808) суд (11977)
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Топ коментарі
+4
Замість того щоби по команді ху....ла підтримувати народжуваність у ху... лостані від бомжів та калік війни, словом алкашів, вона захотіла жити за коханням. А це в ху....лостані неприпустимо. тепер народжуватиме від вертухаїв
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06.04.2026 10:52 Відповісти
+2
заiдь через ЕС, навiщо пхатись в курськ. Тупiсть.
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06.04.2026 10:55 Відповісти
+2
Через ЄС візу потрібно мати. А в Україну зараз тільки через країни ЄС та Молдову можливо потрапити легально.
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06.04.2026 11:16 Відповісти

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