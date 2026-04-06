Одесса объявила День траура после ночной атаки России

6 апреля в Одессе объявлен Днём траура по погибшим в результате российского нападения этой ночью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Одесский городской совет.

"Сегодня в Одессе объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей в результате вражеской атаки в ночь на 6 апреля и приведшей к гибели людей", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что соответствующее распоряжение подписано с целью почтения памяти погибших в условиях полномасштабной военной агрессии Российской Федерации против Украины.

В знак скорби на зданиях будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Что предшествовало?

В ночь на 6 апреля российские захватчики вновь массированно атаковали Одессу. Зафиксированы попадания по жилой застройке и повреждения в Киевском и Приморском районах. В результате атаки три человека погибли, среди них ребенок. Также травмы различной степени тяжести получили 15 граждан, в том числе беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка.