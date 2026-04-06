Одеса оголосила День жалоби після нічної атаки Росії
6 квітня в Одесі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки цієї ночі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Одеська міська рада.
"Сьогодні в Одесі оголошено день жалоби у зв’язку із трагедією, яка сталася внаслідок ворожої атаки в ніч на 6 квітня та призвела до загибелі людей", - йдеться в повідомленні.
У міськраді зазначили, що відповідне розпорядження підписано з метою вшанування пам’яті загиблих в умовах повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України.
На знак скорботи на будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.
Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.
Що передувало?
У ніч проти 6 квітня російській загарбники знову масовано атакували Одесу. Зафіксовано влучання по житловій забудові та пошкодження у Київському та Приморському районах. Внаслідок атаки три людини загинули, серед них дитина. Також травми різного ступеня тяжкості дістали 15 громадян, у тому числі вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.
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