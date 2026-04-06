Фонд поддержки энергетики Украины в марте получил 3,2 млн евро взносов, – Минэнерго
В марте 2026 года в Фонд поддержки энергетики Украины поступило 3,2 млн евро в виде грантовых взносов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Откуда поступили средства
Отмечается, что финансирование поступило от Исландии и Словении.
В целом объем Фонда уже достиг 1,854 млрд евро. Средства поступили от 37 иностранных доноров из 26 стран, а также от трех международных организаций.
Новые обещания партнеров
Помимо фактических поступлений, в марте международные партнеры объявили о новых взносах:
- 57,9 млн евро от Великобритании;
- 10 млн евро от Италии;
- 155 тыс. евро от провинции Альберта (Канада).
Также ожидаются поступления:
- 12,5 млн евро от Канады;
- 10 млн евро от Еврокомиссии;
- 5,4 млн евро от Дании;
- 4,8 млн евро от Германии;
- 1,5 млн евро от Хорватии.
На что тратят средства
В рамках Фонда в марте подписаны контракты на поставку критически важного оборудования на сумму около 41,7 млн евро.
Речь идет о:
- оборудовании для модернизации подстанций;
- элементах для генерации и газовой инфраструктуры;
- трубопроводной арматуре;
- высоковольтном электротехническом оборудовании;
- кабельной продукции;
- аккумуляторных батареях;
- материалах для восстановительных работ и средствах защиты персонала.
Кроме того, по ранее заключенным контрактам уже доставлено оборудование на сумму почти 11,5 млн евро, в частности диагностические комплексы и трансформаторные материалы.
Предыдущие поступления
Как сообщает Минэнерго, в декабре-феврале в Фонд было привлечено 602,5 млн евро от 16 стран, Европейского Союза и частного сектора.
