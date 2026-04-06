Фонд поддержки энергетики Украины в марте получил 3,2 млн евро взносов, – Минэнерго

Общая сумма помощи энергосектору превысила €1,85 млрд

В марте 2026 года в Фонд поддержки энергетики Украины поступило 3,2 млн евро в виде грантовых взносов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Откуда поступили средства

Отмечается, что финансирование поступило от Исландии и Словении.

В целом объем Фонда уже достиг 1,854 млрд евро. Средства поступили от 37 иностранных доноров из 26 стран, а также от трех международных организаций.

Новые обещания партнеров

Помимо фактических поступлений, в марте международные партнеры объявили о новых взносах:

  • 57,9 млн евро от Великобритании;
  • 10 млн евро от Италии;
  • 155 тыс. евро от провинции Альберта (Канада).

Также ожидаются поступления:

  • 12,5 млн евро от Канады;
  •  10 млн евро от Еврокомиссии;
  •  5,4 млн евро от Дании;
  • 4,8 млн евро от Германии;
  • 1,5 млн евро от Хорватии.

На что тратят средства

В рамках Фонда в марте подписаны контракты на поставку критически важного оборудования на сумму около 41,7 млн евро.

Речь идет о:

  • оборудовании для модернизации подстанций;
  • элементах для генерации и газовой инфраструктуры;
  • трубопроводной арматуре;
  • высоковольтном электротехническом оборудовании;
  • кабельной продукции;
  • аккумуляторных батареях;
  • материалах для восстановительных работ и средствах защиты персонала.

Кроме того, по ранее заключенным контрактам уже доставлено оборудование на сумму почти 11,5 млн евро, в частности диагностические комплексы и трансформаторные материалы.

Предыдущие поступления

Как сообщает Минэнерго, в декабре-феврале в Фонд было привлечено 602,5 млн евро от 16 стран, Европейского Союза и частного сектора.

30 млрд. вивели (снізділі), а отримали гуй цілих і гуй десятих? Це таки надбання ЗЕцівілізації?
06.04.2026 12:25 Ответить
Війна ж на виживання..то і виживає хто як може
06.04.2026 12:32 Ответить
Шлагбаумщикам будет работёнка,новые виллы на Средиземном море ждут своих новых хозяев.
06.04.2026 12:28 Ответить
та усе переправили двушечками на мацкву
06.04.2026 12:34 Ответить
Чувствую осенью ещё пару человек в Израиль здрыстнут. Интересно кто. Можно сделать ставки
06.04.2026 12:41 Ответить
 
 