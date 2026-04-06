Фонд поддержки энергетики Украины в марте получил 3,2 млн евро взносов, – Минэнерго

В марте 2026 года в Фонд поддержки энергетики Украины поступило 3,2 млн евро в виде грантовых взносов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Откуда поступили средства

Отмечается, что финансирование поступило от Исландии и Словении.

В целом объем Фонда уже достиг 1,854 млрд евро. Средства поступили от 37 иностранных доноров из 26 стран, а также от трех международных организаций.

Читайте: Сербия выделит 2 млн евро на восстановление энергосистемы Украины через ПРООН

Новые обещания партнеров

Помимо фактических поступлений, в марте международные партнеры объявили о новых взносах:

57,9 млн евро от Великобритании;

10 млн евро от Италии;

155 тыс. евро от провинции Альберта (Канада).

Читайте также: ЕС рассматривает создание фонда на 100 млрд евро для поддержки Украины после 2028 года, - Bloomberg

Также ожидаются поступления:





12,5 млн евро от Канады;

10 млн евро от Еврокомиссии;

5,4 млн евро от Дании;

4,8 млн евро от Германии;

1,5 млн евро от Хорватии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львовской области в этом году планируют запустить более 300 МВт новых объектов генерации

На что тратят средства

В рамках Фонда в марте подписаны контракты на поставку критически важного оборудования на сумму около 41,7 млн евро.

Речь идет о:

оборудовании для модернизации подстанций;

элементах для генерации и газовой инфраструктуры;

трубопроводной арматуре;

высоковольтном электротехническом оборудовании;

кабельной продукции;

аккумуляторных батареях;

материалах для восстановительных работ и средствах защиты персонала.

Читайте также: Восстановление энергетики: Евросоюз выделит 22 миллиона евро на теплоснабжение Киева

Кроме того, по ранее заключенным контрактам уже доставлено оборудование на сумму почти 11,5 млн евро, в частности диагностические комплексы и трансформаторные материалы.

Предыдущие поступления

Как сообщает Минэнерго, в декабре-феврале в Фонд было привлечено 602,5 млн евро от 16 стран, Европейского Союза и частного сектора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Болгария до конца года создадут энергетический коридор. Что предусмотрено?