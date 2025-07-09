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Новости Фонд поддержки Украины
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ЕС рассматривает создание фонда на 100 млрд евро для поддержки Украины после 2028 года, - Bloomberg

Помощь Украине от Европы

Евросоюз планирует создать фонд объемом 100 миллиардов евро для долгосрочной поддержки Украины в рамках семилетнего бюджета на 2028-2034 годы.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инициатива может стать частью предложения Еврокомиссии, которое планируют представить в конце июля. Если государства-члены согласуют предложение, Украина с 2028 года сможет рассчитывать на стабильную финансовую помощь.

Финансирование будет предусматривать предоставление грантов и льготных кредитов - при условии внедрения евроинтеграционных реформ.

Впрочем, источники отмечают, что это лишь один из возможных сценариев долговременной поддержки, и нет гарантий, что он будет одобрен. В частности, вероятным противником инициативы может стать Венгрия.

Политический советник премьер-министра Виктора Орбана уже раскритиковал идею, заявив, что "Брюссель продолжает финансировать войну, выбирая оружие вместо мира".

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Автор: 

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Це вони вже знають що війна запланована до 2027року!
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09.07.2025 17:38 Ответить
 
 