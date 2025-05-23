Американско-Украинский фонд восстановления официально запущен, - Свириденко

Украина и США завершили все необходимые процедуры для запуска Американско-Украинского фонда восстановления.

Об этом сообщила вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, последним шагом была дипломатическая нота от США.

"Сегодня получила ее от Временной поверенной в делах США в Украине Джули С. Дэвис. Теперь можно официально считать, что Фонд запущен", - отметила Свириденко.

Она поблагодарила всех, кто сделал это возможным.

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"Имеем равноправное партнерство, которое уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. Работа Фонда ориентирована на будущее, в котором США и Украина совместно вкладывают в восстановление и развитие нашего государства", - добавила она.