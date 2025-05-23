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Новости Американско-Украинский фонд восстановления
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Американско-Украинский фонд восстановления официально запущен, - Свириденко

Запущен Американско-Украинский фонд восстановления

Украина и США завершили все необходимые процедуры для запуска Американско-Украинского фонда восстановления.

Об этом сообщила вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, последним шагом была дипломатическая нота от США.

"Сегодня получила ее от Временной поверенной в делах США в Украине Джули С. Дэвис. Теперь можно официально считать, что Фонд запущен", - отметила Свириденко.

Она поблагодарила всех, кто сделал это возможным.

Также читайте: Украина завершила все необходимые внутренние процедуры для запуска Американско-Украинского фонда восстановления, - Свириденко

"Имеем равноправное партнерство, которое уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. Работа Фонда ориентирована на будущее, в котором США и Украина совместно вкладывают в восстановление и развитие нашего государства", - добавила она.

Автор: 

США (27043) фонд (145) Свириденко Юлия (136) восстановление (217)


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Топ комментарии
+9
Американсько-Український фонд відбудови офіційно запущено

Та у нас взагалі все запущено, страшенно запущено!
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23.05.2025 16:55
+7
А-ха-х.
Трампуша навіть вигляду не зробив що помагає Україні після того як це лайно підписали.
План же був здати копалини в обмін на допомогу? Чи просто здати, - за велике ******?
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23.05.2025 16:55
+6
То тепер це фондом відбудови назвали?Але ж крутите мутите....
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23.05.2025 16:55
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Американсько-Український фонд відбудови офіційно запущено

Та у нас взагалі все запущено, страшенно запущено!
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23.05.2025 16:55 Ответить
Неначе після Чорнобилю ліквідатори співали: зажурились українці, ні в кишені ні в ширінці.
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23.05.2025 16:55 Ответить
А-ха-х.
Трампуша навіть вигляду не зробив що помагає Україні після того як це лайно підписали.
План же був здати копалини в обмін на допомогу? Чи просто здати, - за велике ******?
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23.05.2025 16:55 Ответить
Згадалось: "...Какая разніца?".
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23.05.2025 17:57 Ответить
То тепер це фондом відбудови назвали?Але ж крутите мутите....
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23.05.2025 16:55 Ответить
ось і заміна зеленої дегенератки рестораторки маркарової.
свириденчисі, дуже раді в оральному кабінеті.
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23.05.2025 17:00 Ответить
Початок великого дєрєбану
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23.05.2025 17:27 Ответить
Продали надра ні за що. А може, треба убло спочатку мир і гарантії безпеки з Трампістів вичавити? Чи в них дуже потужний компромат на Гундоса виявився?
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23.05.2025 17:57 Ответить
Запущен-это слово ваш девиз.Все запустили и просрали зЕ.
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23.05.2025 18:59 Ответить
Американсько-Український фонд відбудови офіційно запущено, і метою котрого є пограбування українського народу міжнародним "американсько -зеленим" злочинним угрупуванням.
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23.05.2025 19:11 Ответить
Таке. Ніпрощо. Клептократична влада вкраде з фонду теж.
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23.05.2025 19:39 Ответить
 
 