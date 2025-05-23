Американсько-Український фонд відбудови офіційно запущено, - Свириденко

Україна та США завершили всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови.

Про це повідомила віцепремʼєрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, останнім кроком була дипломатична нота від США.

"Сьогодні отримала її від Тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Тепер можна офіційно вважати, що Фонд запущено", - зазначила Свириденко.

Вона подякувала усім, хто зробив це можливим.

Також читайте: Україна завершила всі необхідні внутрішні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови, - Свириденко

"Маємо рівноправне партнерство, яке поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Робота Фонду орієнтована на майбутнє, в якому США і Україна спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави", - додала вона.