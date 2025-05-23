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Новини Американсько-Український фонд відбудови
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Американсько-Український фонд відбудови офіційно запущено, - Свириденко

Запущено Американсько-Український фонд відбудови

Україна та США завершили всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови.

Про це повідомила віцепремʼєрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, останнім кроком була дипломатична нота від США.

"Сьогодні отримала її від Тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Тепер можна офіційно вважати, що Фонд запущено", - зазначила Свириденко.

Вона подякувала усім, хто зробив це можливим.

Також читайте: Україна завершила всі необхідні внутрішні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови, - Свириденко

"Маємо рівноправне партнерство, яке поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Робота Фонду орієнтована на майбутнє, в якому США і Україна спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави", - додала вона.

Автор: 

США (23290) фонд (254) Свириденко (330) відбудова (362)


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Топ коментарі
+9
Американсько-Український фонд відбудови офіційно запущено

Та у нас взагалі все запущено, страшенно запущено!
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23.05.2025 16:55
+7
А-ха-х.
Трампуша навіть вигляду не зробив що помагає Україні після того як це лайно підписали.
План же був здати копалини в обмін на допомогу? Чи просто здати, - за велике ******?
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23.05.2025 16:55
+6
То тепер це фондом відбудови назвали?Але ж крутите мутите....
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23.05.2025 16:55
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Американсько-Український фонд відбудови офіційно запущено

Та у нас взагалі все запущено, страшенно запущено!
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23.05.2025 16:55 Відповісти
Неначе після Чорнобилю ліквідатори співали: зажурились українці, ні в кишені ні в ширінці.
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23.05.2025 16:55 Відповісти
А-ха-х.
Трампуша навіть вигляду не зробив що помагає Україні після того як це лайно підписали.
План же був здати копалини в обмін на допомогу? Чи просто здати, - за велике ******?
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23.05.2025 16:55 Відповісти
Згадалось: "...Какая разніца?".
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23.05.2025 17:57 Відповісти
То тепер це фондом відбудови назвали?Але ж крутите мутите....
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23.05.2025 16:55 Відповісти
ось і заміна зеленої дегенератки рестораторки маркарової.
свириденчисі, дуже раді в оральному кабінеті.
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23.05.2025 17:00 Відповісти
Початок великого дєрєбану
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23.05.2025 17:27 Відповісти
Продали надра ні за що. А може, треба убло спочатку мир і гарантії безпеки з Трампістів вичавити? Чи в них дуже потужний компромат на Гундоса виявився?
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23.05.2025 17:57 Відповісти
Запущен-это слово ваш девиз.Все запустили и просрали зЕ.
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23.05.2025 18:59 Відповісти
Американсько-Український фонд відбудови офіційно запущено, і метою котрого є пограбування українського народу міжнародним "американсько -зеленим" злочинним угрупуванням.
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23.05.2025 19:11 Відповісти
Таке. Ніпрощо. Клептократична влада вкраде з фонду теж.
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23.05.2025 19:39 Відповісти
 
 