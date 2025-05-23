Американсько-Український фонд відбудови офіційно запущено, - Свириденко
Україна та США завершили всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови.
Про це повідомила віцепремʼєрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, останнім кроком була дипломатична нота від США.
"Сьогодні отримала її від Тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Тепер можна офіційно вважати, що Фонд запущено", - зазначила Свириденко.
Вона подякувала усім, хто зробив це можливим.
"Маємо рівноправне партнерство, яке поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Робота Фонду орієнтована на майбутнє, в якому США і Україна спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави", - додала вона.
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Та у нас взагалі все запущено, страшенно запущено!
Трампуша навіть вигляду не зробив що помагає Україні після того як це лайно підписали.
План же був здати копалини в обмін на допомогу? Чи просто здати, - за велике ******?
свириденчисі, дуже раді в оральному кабінеті.