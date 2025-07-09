ЄС розглядає створення фонду на 100 млрд євро для підтримки України після 2028 року, - Bloomberg
Євросоюз планує створити фонд обсягом 100 мільярдів євро для довгострокової підтримки України в межах семирічного бюджету на 2028-2034 роки.
Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ініціатива може стати частиною пропозиції Єврокомісії, яку планують представити наприкінці липня. Якщо держави-члени погодять пропозицію, Україна з 2028 року зможе розраховувати на стабільну фінансову допомогу.
Фінансування передбачатиме надання грантів і пільгових кредитів - за умови впровадження євроінтеграційних реформ.
Втім, джерела зазначають, що це лише один із можливих сценаріїв довготривалої підтримки, і немає гарантій, що його буде схвалено. Зокрема, ймовірним супротивником ініціативи може стати Угорщина.
Політичний радник прем’єр-міністра Віктора Орбана вже розкритикував ідею, заявивши, що "Брюссель продовжує фінансувати війну, обираючи зброю замість миру".
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