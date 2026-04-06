Фонд підтримки енергетики України у березні отримав €3,2 млн внесків, – Міненерго

У березні 2026 року до Фонду підтримки енергетики України надійшло 3,2 млн євро грантових внесків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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Звідки надійшли кошти

Зазначається, що фінансування надійшло від Ісландії та Словенії.

Загалом обсяг Фонду вже досяг 1,854 млрд євро. Кошти надійшли від 37 іноземних донорів із 26 країн, а також від трьох міжнародних організацій.

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Нові обіцянки партнерів

Окрім фактичних надходжень, у березні міжнародні партнери оголосили про нові внески:

57,9 млн євро від Великої Британії;

10 млн євро від Італії;

155 тис. євро від провінції Альберта (Канада).

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Також очікується надходження:





12,5 млн євро від Канади;

10 млн євро від Єврокомісії;

5,4 млн євро від Данії;

4,8 млн євро від Німеччини;

1,5 млн євро від Хорватії.

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На що витрачають кошти

У межах Фонду в березні підписано контракти на постачання критично важливого обладнання на суму близько 41,7 млн євро.

Йдеться про:

обладнання для модернізації підстанцій;

елементи для генерації та газової інфраструктури;

трубопровідну арматуру;

високовольтне електротехнічне обладнання;

кабельну продукцію;

акумуляторні батареї;

матеріали для відновлювальних робіт і засоби захисту персоналу.

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Крім того, за раніше укладеними контрактами вже доставлено обладнання на майже 11,5 млн євро, зокрема діагностичні комплекси та трансформаторні матеріали.

Попередні надходження

Як повідомляє Міненерго, у грудні–лютому до Фонду було залучено 602,5 млн євро від 16 країн, Європейського Союзу та приватного сектору.

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