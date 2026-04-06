Фонд підтримки енергетики України у березні отримав €3,2 млн внесків, – Міненерго
У березні 2026 року до Фонду підтримки енергетики України надійшло 3,2 млн євро грантових внесків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Звідки надійшли кошти
Зазначається, що фінансування надійшло від Ісландії та Словенії.
Загалом обсяг Фонду вже досяг 1,854 млрд євро. Кошти надійшли від 37 іноземних донорів із 26 країн, а також від трьох міжнародних організацій.
Нові обіцянки партнерів
Окрім фактичних надходжень, у березні міжнародні партнери оголосили про нові внески:
- 57,9 млн євро від Великої Британії;
- 10 млн євро від Італії;
- 155 тис. євро від провінції Альберта (Канада).
Також очікується надходження:
- 12,5 млн євро від Канади;
- 10 млн євро від Єврокомісії;
- 5,4 млн євро від Данії;
- 4,8 млн євро від Німеччини;
- 1,5 млн євро від Хорватії.
На що витрачають кошти
У межах Фонду в березні підписано контракти на постачання критично важливого обладнання на суму близько 41,7 млн євро.
Йдеться про:
- обладнання для модернізації підстанцій;
- елементи для генерації та газової інфраструктури;
- трубопровідну арматуру;
- високовольтне електротехнічне обладнання;
- кабельну продукцію;
- акумуляторні батареї;
- матеріали для відновлювальних робіт і засоби захисту персоналу.
Крім того, за раніше укладеними контрактами вже доставлено обладнання на майже 11,5 млн євро, зокрема діагностичні комплекси та трансформаторні матеріали.
Попередні надходження
Як повідомляє Міненерго, у грудні–лютому до Фонду було залучено 602,5 млн євро від 16 країн, Європейського Союзу та приватного сектору.
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