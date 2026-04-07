Сутки в Запорожской области; враг атаковал 43 населенных пункта, три человека получили ранения

Оккупанты нанесли удар по Запорожской области с помощью авиации, дронов и артиллерии. Есть раненые, зафиксированы десятки случаев разрушения инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

"Трое мужчин ранены в результате вражеских атак по Запорожскому и Пологовскому районам. За сутки оккупанты нанесли 788 ударов по 43 населенным пунктам Запорожской области", - говорится в сообщении.

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ нанесли 17 авиаударов по Григоровке, Веселянке, Криновке, Жолтенькому, Терсянке, Гуляйпольскому, Воздвижке, Долинке, Копаням, Верхней Терсе, Широкому, Цветковому, Свободе.

570 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Вольнянск, Кушугум, Камышеваху, Таврийское, Беленькое, Разумовку, Лысогорку, Новоалександровку, Григоровку, Новояковлевку, Степногорск, Степовое, Павловку, Приморское, Лукьяновское, Орехов, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Доброполье, Святопетровку, Прилуки, Преображенку, Гуляйпольское, Староукраинку, Еленокстантиновку.

Обстрелы из РСЗО и артиллерии

Зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Горькому, Чаривному, Малой Токмачке, Новопавловке.

197 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Доброполье, Гуляйпольское, Староукраинку, Еленокстантиновку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Запорожской области: российские войска нанесли 872 удара, ранен мужчина