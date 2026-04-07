Доба на Запоріжжі; ворог атакував 43 населені пункти, три людини дістали поранення

Окупанти атакували Запорізьку область авіацією, дронами та артилерією. Є поранені, зафіксовані десятки руйнувань інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Трьох чоловіків поранено внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах. Впродовж доби окупанти завдали 788 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Авіаудари та атаки БпЛА

Війська РФ здійснили 17 авіаударів по Григорівці, Веселянці, Кринівці, Жовтенькому, Терсянці, Гуляйпільському, Воздвижівці, Долинці, Копанях, ВерхнійТерсі, Широкому, Цвітковому, Свободі.

570 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Кушугум, Комишуваху, Таврійське, Біленьке, Розумівку, Лисогірку, Новоолександрівку, Григорівку, Новояковлівку, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Добропілля, Святопетрівку, Прилуки, Преображенку, Гуляйпільське, Староукраїнку, Оленокостянтинівку.

Обстріли з РСЗВ та артилерії

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Гіркому, Чарівному, Малій Токмачці, Новопавлівці.

197 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Добропіллю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Оленокостянтинівці.

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