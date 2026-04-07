Кабмин ускоряет ремонт и защиту прифронтовых дорог, - Федоров

Кабинет Министров принял постановление, ускоряющее восстановление и защиту автомобильных дорог государственного значения для военной и медицинской логистики.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"В условиях постоянных ударов и высокой нагрузки на логистические маршруты состояние дорог напрямую влияет на скорость поставок, эвакуацию раненых и эффективность Сил обороны.



Государственная специальная служба транспорта будет выполнять работы по ремонту и антидроновой защите таких дорог. Также будет заказывать работы по их содержанию в районах активных боевых действий и в зоне до 40 км от них или временно оккупированных территорий", - отметил министр.

Решение также определяет:

перечень и приоритеты дорог, требующих первоочередного восстановления;

источники финансирования и условия выполнения работ;

порядок взаимодействия между органами власти и особенности оборонных закупок.

"Это ускоряет проведение работ и позволяет восстанавливать дороги там, где это критично для логистики.



Быстрое восстановление дорог - это стабильная логистика, своевременная эвакуация раненых и бесперебойное снабжение на фронт", - подытожил Федоров.

