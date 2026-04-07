Кабмін пришвидшує ремонт та захист прифронтових доріг, - Федоров

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що пришвидшує відновлення і захист автомобільних доріг державного значення для військової та медичної логістики.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"В умовах постійних ударів і високого навантаження на логістичні маршрути стан доріг безпосередньо впливає на швидкість постачання, евакуацію поранених та ефективність Сил оборони.



Державна спеціальна служба транспорту виконуватиме роботи з ремонту та антидронового захисту таких доріг. Також замовлятиме роботи з їх утримання в районах активних бойових дій і в зоні до 40 км від них або тимчасово окупованих територій", - зазначив міністр.

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Рішення визначає також:

перелік і пріоритети доріг, що потребують першочергового відновлення;

джерела фінансування та умови виконання робіт;

порядок взаємодії між органами влади та особливості оборонних закупівель.

"Це пришвидшує проведення робіт і дає змогу відбудовувати дороги там, де це критично для логістики.



Швидке відновлення доріг — це стабільна логістика, своєчасна евакуація поранених та безперебійне постачання на фронт", - підсумував Федоров.

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