Жителя Чернигова приговорили к 11 годам за убийство военного, - прокуратура
В Черниговской области суд вынес приговор 20-летнему жителю города Остер, признанному виновным в убийстве военнослужащего.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Черниговская областная прокуратура.
Обстоятельства преступления
По данным следствия, инцидент произошел во время празднования дня рождения обвиняемого в одном из кафе города Остер.
Между гостями и военнослужащим, который находился на ротации, возник конфликт.
В ходе ссоры мужчина нанес военному один удар ногой в голову.
Последствия
От полученной травмы – закрытой черепно-мозговой – потерпевший умер на месте происшествия.
Во время судебного разбирательства обвиняемый не признал своей вины.
Суд признал его виновным в умышленном убийстве, совершенном из хулиганских побуждений (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Бобровицкий районный суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Кроме того, с него взыскали 2,5 млн гривен морального ущерба в пользу потерпевших.
До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Жодних понять, якою ціною дається утримувати "мирний тил"..