Жителя Чернигова приговорили к 11 годам за убийство военного, - прокуратура

В Черниговской области суд вынес приговор 20-летнему жителю города Остер, признанному виновным в убийстве военнослужащего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Черниговская областная прокуратура.

Обстоятельства преступления

По данным следствия, инцидент произошел во время празднования дня рождения обвиняемого в одном из кафе города Остер.

Между гостями и военнослужащим, который находился на ротации, возник конфликт.

В ходе ссоры мужчина нанес военному один удар ногой в голову.

Последствия

От полученной травмы – закрытой черепно-мозговой – потерпевший умер на месте происшествия.

Во время судебного разбирательства обвиняемый не признал своей вины.

Суд признал его виновным в умышленном убийстве, совершенном из хулиганских побуждений (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Бобровицкий районный суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Кроме того, с него взыскали 2,5 млн гривен морального ущерба в пользу потерпевших.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

