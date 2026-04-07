Чернігівця засудили до 11 років за вбивство військового, – прокуратура

У Чернігівській області суд виніс вирок 20-річному мешканцю міста Остер, якого визнали винним у вбивстві військовослужбовця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Чернігівська обласна прокуратура.

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Обставини злочину

За даними слідства, інцидент стався під час святкування дня народження обвинуваченого в одному з кафе міста Остер.

Між гостями та військовослужбовцем, який перебував на ротації, виник конфлікт.

У ході сварки чоловік завдав військовому один удар ногою в голову.

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Наслідки

Від отриманої травми – закритої черепно-мозкової – потерпілий помер на місці події.

Під час судового розгляду обвинувачений не визнав своєї вини.

Суд визнав його винним в умисному вбивстві, вчиненому з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).

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Бобровицький районний суд призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Крім того, з нього стягнули 2,5 млн гривень моральної шкоди на користь потерпілих.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

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