Чернігівця засудили до 11 років за вбивство військового, – прокуратура
У Чернігівській області суд виніс вирок 20-річному мешканцю міста Остер, якого визнали винним у вбивстві військовослужбовця.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Чернігівська обласна прокуратура.
Обставини злочину
За даними слідства, інцидент стався під час святкування дня народження обвинуваченого в одному з кафе міста Остер.
Між гостями та військовослужбовцем, який перебував на ротації, виник конфлікт.
У ході сварки чоловік завдав військовому один удар ногою в голову.
Наслідки
Від отриманої травми – закритої черепно-мозкової – потерпілий помер на місці події.
Під час судового розгляду обвинувачений не визнав своєї вини.
Суд визнав його винним в умисному вбивстві, вчиненому з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).
Бобровицький районний суд призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.
Крім того, з нього стягнули 2,5 млн гривень моральної шкоди на користь потерпілих.
До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль