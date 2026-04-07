Отметка "оперативный резерв" в "Резерв+" - не новая функция и касается небольшого количества людей, - Минобороны
Пометка "оперативный резерв" в системе "Резерв+" не является нововведением - она уже ранее отображалась в программе.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
О чем идет речь?
"В оперативный резерв могут быть отнесены граждане, в частности, после срочной службы или в других предусмотренных законом случаях. Сейчас речь идет об относительно небольшом количестве людей, эта категория не является массовой", - подчеркнули в ведомстве.
Никаких новых функций в этой части не вводилось, а действующие правила бронирования регулируются соответствующими нормативными актами.
Вопросы о статусе
"Если у вас возникают вопросы относительно вашего статуса в "Резерв+" и его корректности, советуем обратиться в службу поддержки через меню приложения - там помогут проверить конкретную ситуацию и предоставят объяснения", - отметили в Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль