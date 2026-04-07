Отметка "оперативный резерв" в "Резерв+" - не новая функция и касается небольшого количества людей, - Минобороны

Пометка "оперативный резерв" в системе "Резерв+" не является нововведением - она уже ранее отображалась в программе.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

О чем идет речь?

"В оперативный резерв могут быть отнесены граждане, в частности, после срочной службы или в других предусмотренных законом случаях. Сейчас речь идет об относительно небольшом количестве людей, эта категория не является массовой", - подчеркнули в ведомстве.

Никаких новых функций в этой части не вводилось, а действующие правила бронирования регулируются соответствующими нормативными актами.

Читайте также: В "Резерв+" снова произошел сбой после заявления Минобороны о возобновлении работы (обновлено)

Вопросы о статусе

"Если у вас возникают вопросы относительно вашего статуса в "Резерв+" и его корректности, советуем обратиться в службу поддержки через меню приложения - там помогут проверить конкретную ситуацию и предоставят объяснения", - отметили в Минобороны.

Читайте: Киевлянку объявили в розыск ТЦК, хотя она не становилась на учет, - СМИ