РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13760 посетителей онлайн
Новости Новые опции в Резерв+ Приложение Резерв+
1 828 1

Отметка "оперативный резерв" в "Резерв+" - не новая функция и касается небольшого количества людей, - Минобороны

посещение центров комплектования отныне доступно по записи в "Резерв+"

Пометка "оперативный резерв" в системе "Резерв+" не является нововведением - она уже ранее отображалась в программе.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем идет речь?

"В оперативный резерв могут быть отнесены граждане, в частности, после срочной службы или в других предусмотренных законом случаях. Сейчас речь идет об относительно небольшом количестве людей, эта категория не является массовой", - подчеркнули в ведомстве.

Никаких новых функций в этой части не вводилось, а действующие правила бронирования регулируются соответствующими нормативными актами.

Вопросы о статусе

"Если у вас возникают вопросы относительно вашего статуса в "Резерв+" и его корректности, советуем обратиться в службу поддержки через меню приложения - там помогут проверить конкретную ситуацию и предоставят объяснения", - отметили в Минобороны.

Автор: 

Минобороны (9572) Резерв+ (113)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це мабуть про Кошового та Пікалова. Тому їх і не кидають на фронт, бо вони в оперативному резерві
показать весь комментарий
07.04.2026 12:27
 
 