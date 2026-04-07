Позначка "оперативний резерв" у "Резерв+" - не нова функція і стосується невеликої кількості людей, - Міноборони
Позначка "оперативний резерв" у системі "Резерв+" не є нововведенням - вона вже раніше відображалася в програмі.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Про що йдеться?
"До оперативного резерву можуть бути віднесені громадяни, зокрема після строкової служби або в інших передбачених законом випадках. Наразі йдеться про відносно невелику кількість людей, ця категорія не є масовою", - наголосили у відомстві.
Жодних нових функцій у цій частині не запроваджувалося, а чинні правила бронювання регулюються відповідними нормативними актами.
Питання щодо статусу
"Якщо у вас виникають запитання щодо свого статусу в "Резерв+" і його коректності, радимо звернутися до служби підтримки через меню застосунку - там допоможуть перевірити конкретну ситуацію та нададуть пояснення", - зазначили у Міноборони.
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