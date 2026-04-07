Украина за три месяца получила более 2,2 тысячи единиц энергооборудования
В январе – марте 2026 года Украина получила от международных партнеров 2250 единиц энергетического оборудования.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Что передали партнеры
В Украину поступили:
- генераторы;
- трансформаторы;
- блочно-модульные котельные (БМК);
- когенерационные установки (КГУ);
- котлы и другое оборудование.
Помощь оказали партнеры из Европейского Союза и ряда стран, в частности Германии, Франции, Японии, Швеции, Италии, Польши, Норвегии, Дании и других.
Что ожидается в ближайшее время
Ожидаются дополнительные поставки:
- более 2189 генераторов;
- 1136 трансформаторов;
- 189 единиц другого оборудования.
Распределение помощи
За три месяца со складов хабов Минэнерго отправили более 249 грузов гуманитарной помощи общим весом более 2178 тонн.
Среди переданного:
- 1357 генераторов;
- 126 единиц котельных, когенерационных установок и котлов.
Общий объем помощи
С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 27 тысяч тонн энергетической помощи.
Из них более 25 тысяч тонн уже распределено между регионами для обеспечения стабильной работы энергосистемы.
К слову, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в марте 2026 года в Фонд поддержки энергетики Украины поступило 3,2 млн евро грантовых взносов. Таким образом, в рамках Фонда в марте удалось подписать контракты на поставку критически важного оборудования на сумму около 41,7 млн евро.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль