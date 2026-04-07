Украина за три месяца получила более 2,2 тысячи единиц энергооборудования

В январе – марте 2026 года Украина получила от международных партнеров 2250 единиц энергетического оборудования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Что передали партнеры

В Украину поступили:

генераторы;

трансформаторы;



блочно-модульные котельные (БМК);

когенерационные установки (КГУ);

котлы и другое оборудование.

Помощь оказали партнеры из Европейского Союза и ряда стран, в частности Германии, Франции, Японии, Швеции, Италии, Польши, Норвегии, Дании и других.

Что ожидается в ближайшее время

Ожидаются дополнительные поставки:

более 2189 генераторов;

1136 трансформаторов;

189 единиц другого оборудования.

Распределение помощи

За три месяца со складов хабов Минэнерго отправили более 249 грузов гуманитарной помощи общим весом более 2178 тонн.

Среди переданного:

1357 генераторов;

126 единиц котельных, когенерационных установок и котлов.

Общий объем помощи

С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 27 тысяч тонн энергетической помощи.

Из них более 25 тысяч тонн уже распределено между регионами для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

К слову, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в марте 2026 года в Фонд поддержки энергетики Украины поступило 3,2 млн евро грантовых взносов. Таким образом, в рамках Фонда в марте удалось подписать контракты на поставку критически важного оборудования на сумму около 41,7 млн евро.

