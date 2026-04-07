Україна за три місяці отримала понад 2,2 тисячі одиниць енергообладнання

У січні – березні 2026 року Україна отримала від міжнародних партнерів 2250 одиниць енергетичного обладнання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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Що передали партнери

До України надійшли:

генератори;

трансформатори;



блочно-модульні котельні (БМК);

когенераційні установки (КГУ);

котли та інше обладнання.

Допомогу надали партнери з Європейського Союзу та низки країн, зокрема Німеччини, Франції, Японії, Швеції, Італії, Польщі, Норвегії, Данії та інших.

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Що очікується найближчим часом

Очікується додаткове постачання:

понад 2189 генераторів;

1136 трансформаторів;

189 одиниць іншого обладнання.

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Розподіл допомоги

За три місяці зі складів хабів Міненерго відправили понад 249 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 2178 тонн.

Серед переданого:

1357 генераторів;

126 одиниць котелень, когенераційних установок і котлів.

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Загальний обсяг допомоги

Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 27 тисяч тонн енергетичної допомоги.

Із них більш ніж 25 тисяч тонн уже розподілено між регіонами для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

До слова, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у березні 2026 року до Фонду підтримки енергетики України надійшло 3,2 млн євро грантових внесків. Відтак у межах Фонду в березні змогли підписати контракти на постачання критично важливого обладнання на суму близько 41,7 млн євро.

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