На Волыни насильника 7-летней девочки приговорили к 15 годам лишения свободы

По итогам публичного обвинения, выдвинутого ювенальными прокурорами Владимирской окружной прокуратуры Волынской области, суд признал 32-летнего жителя Волыни виновным в изнасиловании 7-летней девочки и в сексуальном насилии над ней.

Мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

К обвиняемому также будут применяться принудительные меры медицинского характера в виде оказания амбулаторной психиатрической помощи.

Летом 2024 года он в одном из сел Владимирского района завел в нежилое помещение и изнасиловал ребенка своей знакомой. Кроме того, он совершал в отношении девочки и другие насильственные действия сексуального характера.

Обвиняемый находится под стражей. Судебное разбирательство проводилось с соблюдением всех требований законодательства о правосудии, дружественном к ребенку, чтобы не вызвать повторную травму девочки, подвергшейся насилию.

