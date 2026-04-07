На Волыни насильника 7-летней девочки приговорили к 15 годам лишения свободы
По итогам публичного обвинения, выдвинутого ювенальными прокурорами Владимирской окружной прокуратуры Волынской области, суд признал 32-летнего жителя Волыни виновным в изнасиловании 7-летней девочки и в сексуальном насилии над ней.
Мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
К обвиняемому также будут применяться принудительные меры медицинского характера в виде оказания амбулаторной психиатрической помощи.
Летом 2024 года он в одном из сел Владимирского района завел в нежилое помещение и изнасиловал ребенка своей знакомой. Кроме того, он совершал в отношении девочки и другие насильственные действия сексуального характера.
Обвиняемый находится под стражей. Судебное разбирательство проводилось с соблюдением всех требований законодательства о правосудии, дружественном к ребенку, чтобы не вызвать повторную травму девочки, подвергшейся насилию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль