Почти 12 миллионов гривен за "липовые" боевые: подозрение бывшему руководству подразделения Нацгвардии. ФОТОрепортаж
Двум полковникам - бывшему командиру и его первому заместителю, одной из воинских частей Национальной гвардии Украины — прокуроры Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщили о подозрении по делу о многомиллионных выплатах за фактически невыполненные задачи.
По данным следствия, в марте 2025 года должностные лица допустили начисление и выплату дополнительного вознаграждения 164 военнослужащим за декабрь 2024 - февраль 2025 года якобы за выполнение боевых и специальных задач, в частности - удержание взводных опорных пунктов, сообщает Цензор.НЕТ.
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Установлено, что подразделению было поручено удерживать семь таких пунктов в Криворожском районе Днепропетровской области за пределами района боевых действий, однако фактическое выполнение этих задач в указанный период документально не подтверждено.
В среднем каждый военнослужащий получил 85-90 тысяч гривен за три месяца. Общий ущерб государству превысил 11,9 миллиона гривен, что подтверждено судебно-экономической экспертизой. В настоящее время обеспечено возвращение излишне выплаченных средств.
Действия подозреваемых квалифицированы как халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения.
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