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Майже 12 мільйонів гривень за "липові" бойові: підозра екскерівництву підрозділу Нацгвардії. ФОТОрепортаж

Двом полковникам - колишньому командиру та його першому заступнику однієї з військових частин Національної гвардії України - прокурори Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили про підозру у справі щодо багатомільйонних виплат за фактично не виконані завдання.

За даними слідства, у березні 2025 року посадовці допустили нарахування та виплату додаткової винагороди 164 військовослужбовцям за грудень 2024 - лютий 2025 року нібито за виконання бойових і спеціальних завдань, зокрема утримання взводних опорних пунктів, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Встановлено, що підрозділу було визначено утримання семи таких пунктів у Криворізькому районі Дніпропетровської області поза районом бойових дій, однак фактичне виконання цих завдань у зазначений період документально не підтверджено.

У середньому кожен військовослужбовець отримав 85-90 тисяч гривень за три місяці. Загальні збитки державі перевищили 11,9 мільйона гривень, що підтверджено судово-економічною експертизою. Наразі забезпечено повернення надміру виплачених коштів.

Дії підозрюваних кваліфіковано як недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

поліція
поліція

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Автор: 

Національна гвардія НГУ (1821) підозра (1046) Офіс Генпрокурора (3986)
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