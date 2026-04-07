На Волині ґвалтівника 7-річної дівчинки засуджено до 15 років позбавлення волі
За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Володимирської окружної прокуратури Волинської області суд визнав 32-річного волинянина винуватим у зґвалтуванні 7-річної дівчинки та в сексуальному насильстві щодо неї.
Чоловікові призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
До обвинуваченого також застосовуватимуться примусові заходи медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги.
Влітку 2024 року він в одному з сіл Володимирського району завів у нежитлове приміщення та зґвалтував дитину своєї знайомої. Окрім того, він чинив щодо дівчинки й інші насильницькі дії сексуального характеру.
Обвинувачений перебуває під вартою. Судовий розгляд у провадженні проводився із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружньо до дитини, щоб не викликати повторного травмування дівчинки, яка зазнала насильства.
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