Средства от военного сбора и военных ОВГД должны идти исключительно на финансирование армии, - Порошенко
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко заявил, что средства от военного сбора, как и от военных ОВГД, должны направляться исключительно на финансирование Сил обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
По его словам, во время встречи с правительственными чиновниками фракция "ЕС" настаивала на целевом использовании этих денег.
"Проблема в том, как государство подходит к решениям. Проблема в доверии, потому что сначала закон назывался "о военном сборе", а средства шли на ЕБак и прочий популистский хлам. И вот на сегодняшний день мы имеем очень эффективный результат первой за семь лет встречи "Европейской Солидарности" с представителями правительства. Мы договорились, что каждая копейка военного сбора идет на нужды Вооруженных Сил, на повышение денежного обеспечения военнослужащих, на закупку вооружения", — подчеркнул Порошенко.
По мнению лидера "ЕС", то же самое стоит сделать и с военными облигациями — их следует направить военным.
"Мы будем настаивать на возвращении НДФЛ местным советам на счета бригад. Нужно остановить коррупционные хищения при закупке вооружения. Деньги должны быть максимально близки к тем, кто воюет. Деньги – на армию", – подытожил он.
Старше 45 - можна було лише в добробати, от для цього і підняли вік обліку до 60 років...
На днях Княжицький з ЄС критикував бусифікацію в Дніпрі, наприклад.
По-перше, почитай, як Гончаренко з фракції ЄС щеняє бусифікацію та інші недоліки (і навіть злочини, така правда, вони є) в ТЦК. І як той же Гончаренко, і Порошенко та інші депутати ЄС вимагають від чинного Президента відповідно до Конституції взяти на себе відповідальність за стан справ з мобілізацією.
***, я уже думал, что ничего нового придумать о виновности порошенко нельзя, а оно вон как. то что зеленые не призывают до 25 лет и отпустили за границу 22-летних конечно же делает армию молодой
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
Уже понад півтори тисячі днів триває повномасштабна війна. Півтори тисячі днів гірких втрат. Півтори тисячі днів відповідальності, що покладені на українського воїна, на кожну родину нашої країни.
Але водночас це півтори тисячі днів надії. Надії на перемогу. Надії на мир. Надії на те, що Україна стане частиною Європейського Союзу.
Існує дві принципові речі для нашої держави, якими насамперед має зайнятися Верховна Рада. Перше - укріплення, фінансування та підтримка Збройних Сил і наближення миру. Друге - гармонізація законодавства та виконання зобовʼязань для прискорення вступу України в ЄС.
Україна набула статусу країни-кандидатки, коли світ побачив жертви Маріуполя та Бучі, а також героїзм української армії.
Парламент має скористатися цим вузьким вікном можливостей. Чотири місяці тому українським урядом та Єврокомісією був погоджений так званий план «Качки-Кос». У ньому йдеться про десять кроків, які має зробити парламент. Скільки з них було зроблено за ці місяці? Нуль. Скільки кроків стоїть у порядку денному на сьогодні, на завтра? Нуль. Це відповідальність парламенту.
Ми не можемо далі діяти таким чином. «Європейська Солідарність» вимагає поставити на розгляд законопроєкти плану «Качки-Кос». Про створення ТСК щодо доріг та інциденту в Черкасах. Законопроєкти, які дають змогу забезпечити верховенство права.
Наша фракція голосуватиме за ті законопроекти, в розробці яких ми брали участь. Були зустрічі у нас нарешті з представниками уряду. Голова Верховної Ради був у нас. Ми будемо підтримувати законопроєкти, де враховані наші пропозиції.
Повернімо атмосферу 24 лютого 2022 року - створімо коаліцію національної єдності!
Було б краще, якби узаконили цільове призначення використання цих коштів, виключно на потреби армії. Але навряд чи, на це погодилася б більшість у раді.
собачупташину мову не розумію))
Банять і деактивують тут з інших причин.