Средства от военного сбора и военных ОВГД должны идти исключительно на финансирование армии, - Порошенко

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко заявил, что средства от военного сбора, как и от военных ОВГД, должны направляться исключительно на финансирование Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Подробности

По его словам, во время встречи с правительственными чиновниками фракция "ЕС" настаивала на целевом использовании этих денег.

"Проблема в том, как государство подходит к решениям. Проблема в доверии, потому что сначала закон назывался "о военном сборе", а средства шли на ЕБак и прочий популистский хлам. И вот на сегодняшний день мы имеем очень эффективный результат первой за семь лет встречи "Европейской Солидарности" с представителями правительства. Мы договорились, что каждая копейка военного сбора идет на нужды Вооруженных Сил, на повышение денежного обеспечения военнослужащих, на закупку вооружения", — подчеркнул Порошенко.

По мнению лидера "ЕС", то же самое стоит сделать и с военными облигациями — их следует направить военным.

"Мы будем настаивать на возвращении НДФЛ местным советам на счета бригад. Нужно остановить коррупционные хищения при закупке вооружения. Деньги должны быть максимально близки к тем, кто воюет. Деньги – на армию", – подытожил он.

ВР (28757) Порошенко Петр (19277) военный сбор (18)
Топ комментарии
+7
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15281 Петро Порошенко, виступ на пленарному засіданні Верховної Ради:
Уже понад півтори тисячі днів триває повномасштабна війна. Півтори тисячі днів гірких втрат. Півтори тисячі днів відповідальності, що покладені на українського воїна, на кожну родину нашої країни.
Але водночас це півтори тисячі днів надії. Надії на перемогу. Надії на мир. Надії на те, що Україна стане частиною Європейського Союзу.
Існує дві принципові речі для нашої держави, якими насамперед має зайнятися Верховна Рада. Перше - укріплення, фінансування та підтримка Збройних Сил і наближення миру. Друге - гармонізація законодавства та виконання зобовʼязань для прискорення вступу України в ЄС.
Україна набула статусу країни-кандидатки, коли світ побачив жертви Маріуполя та Бучі, а також героїзм української армії.
Парламент має скористатися цим вузьким вікном можливостей. Чотири місяці тому українським урядом та Єврокомісією був погоджений так званий план «Качки-Кос». У ньому йдеться про десять кроків, які має зробити парламент. Скільки з них було зроблено за ці місяці? Нуль. Скільки кроків стоїть у порядку денному на сьогодні, на завтра? Нуль. Це відповідальність парламенту.
Ми не можемо далі діяти таким чином. «Європейська Солідарність» вимагає поставити на розгляд законопроєкти плану «Качки-Кос». Про створення ТСК щодо доріг та інциденту в Черкасах. Законопроєкти, які дають змогу забезпечити верховенство права.
Наша фракція голосуватиме за ті законопроекти, в розробці яких ми брали участь. Були зустрічі у нас нарешті з представниками уряду. Голова Верховної Ради був у нас. Ми будемо підтримувати законопроєкти, де враховані наші пропозиції.
Повернімо атмосферу 24 лютого 2022 року - створімо коаліцію національної єдності!
07.04.2026 16:43 Ответить
+7
Порошенко Петра не вибирали президентом 73% ...вони вибрали бусіфікпцію самі собі, від зеленського торчка , зробили себе разом і питання всі , до їх лідора направляйте ...
07.04.2026 16:45 Ответить
+7
Це ти зараз агітував голосувати за Зеленського і слуг?
07.04.2026 16:47 Ответить
А ви чули коли небуть, щоб Порошенко чи його ЄС виступила проти бусифікації? І я не чув, але як же тоді з правами людей в Україні головний опозиціонере ти наш? І саме при Порошенко було двічі прийнято підвищення призивного віку спочатку до 50-ти років, а потім до 60-ти, от тепер і маємо дідівську армію з чоловіків 50+, маємо 2 млн. так званих "ухилянтів" і взагалі "вот это вот все". Дякуємо головний "опозіціонере"
07.04.2026 16:41 Ответить
Не призивного віку, а віку перебування на військовому обліку. Це різні речі, бо при Порошенку мобілізація була до 45 років, ніхто 60-річних не призивав якраз.
Старше 45 - можна було лише в добробати, от для цього і підняли вік обліку до 60 років...

На днях Княжицький з ЄС критикував бусифікацію в Дніпрі, наприклад.
07.04.2026 16:46 Ответить
Це ти зараз агітував голосувати за Зеленського і слуг?
07.04.2026 16:47 Ответить
Це воно показало свою нікчемність і намагається таким примітивним способом перекласти відповідальність.
07.04.2026 16:56 Ответить
Якщо позакладало - то не почуєш.
По-перше, почитай, як Гончаренко з фракції ЄС щеняє бусифікацію та інші недоліки (і навіть злочини, така правда, вони є) в ТЦК. І як той же Гончаренко, і Порошенко та інші депутати ЄС вимагають від чинного Президента відповідно до Конституції взяти на себе відповідальність за стан справ з мобілізацією.
07.04.2026 16:47 Ответить
Получается? Я тоже вимагаю, и что? Результат есть? Результата нема.
07.04.2026 17:35 Ответить
Ну, в моєму кондуїті Lawrence Smith під ІD 530705 (тобто, це ти) зазначений як найзавзятіший агітатор за зелю в 2019-му. Наагітував, нагаласував? То в тебе тому і не получається.
07.04.2026 17:49 Ответить
толя ,ти дбл ?
07.04.2026 16:52 Ответить
скоріш за все - зебіл, як і Рус Сад, який йому лайкнув.
07.04.2026 17:08 Ответить
"Дякуємо головний "опозіціонере"

***, я уже думал, что ничего нового придумать о виновности порошенко нельзя, а оно вон как. то что зеленые не призывают до 25 лет и отпустили за границу 22-летних конечно же делает армию молодой
07.04.2026 16:52 Ответить
АнатолИй, дякую, я все зрозуміла.
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
07.04.2026 16:53 Ответить
Чули, головний каналізатор Анатолий, "вот это вот все"!😉
07.04.2026 16:57 Ответить
накінець-то ви всім відкрили очі, а то всі, бачачи срач, який виник в державі за останні 7 років, почали гадати, чи то часом не найпотужніший в усьому винуватий, а він, виявляється, вже 7 років, як ні при чому.
07.04.2026 17:01 Ответить
07.04.2026 16:43 Ответить
У фільтрі відбору до партії слуг жорстко забито "по максимуму наїпти всіх заради гешефту", тому вони навіть не розуміють, про що каже Порошенко.
07.04.2026 16:45 Ответить
Порошенко Петра не вибирали президентом 73% ...вони вибрали бусіфікпцію самі собі, від зеленського торчка , зробили себе разом і питання всі , до їх лідора направляйте ...
07.04.2026 16:45 Ответить
Наскільки відомо, він в розшуку твого следкому як терорист. І таки навідується?
07.04.2026 17:12 Ответить
Не бреши, бо з 2015-го по 2019-тий в ЗСУ не було браку коштів ні на переозброєння, ні на зарплати по контрактам, ні для Укроборонпрому для створення та виготовлення нових видів зброї. Так що того податку з фізичних осіб навіть не вистачало на ці цілі, дофінансовували з держбюджету.
07.04.2026 17:02 Ответить
Да ви шо-то, Авреліус?! Нє позорьтє Маркуса дрібним пустомєльством!😁
07.04.2026 17:04 Ответить
Порошенко правий. Эараз військовий збір йде у загальний фонд держбюджету і розподіляється на все: дороги, зарплати чиновникам,піар-акції... і т.д. Військовим залишаються крихітки.
Було б краще, якби узаконили цільове призначення використання цих коштів, виключно на потреби армії. Але навряд чи, на це погодилася б більшість у раді.
07.04.2026 17:17 Ответить
А кто напишет правду того забанят,особенно про двух ухилянтов сынков важного хряка .
07.04.2026 17:19 Ответить
Хряком у нас традиційно в усі роки яника називали... По-перше, у нього вже один син лишився, а, по-друге, він не ухилянт, а колаборант і зрадник.
07.04.2026 17:22 Ответить
Ха-ха-ха,отличная попытка выкрутиться,но неудачная.
07.04.2026 17:24 Ответить
Я твою собачу пташину мову не розумію))
07.04.2026 17:28 Ответить
Все ты понимаешь клоун.
07.04.2026 17:31 Ответить
Українською, будь ласка)
07.04.2026 17:39 Ответить
Бачиш вище хрести? так це знято з обговорення на цій гілці брехню Aurelius #620340. Він не забанений, можеш перевірити. І тому невдовзі адміни Бутусова і твою брехню захрестять. Саме за брехню.
Банять і деактивують тут з інших причин.
07.04.2026 17:35 Ответить
Щонайменше 200 тис. підготовлених професіоналів вікової групи 25-60 під присягою військового або силовика звалило з країни за період великої війни та незадовго до її початку (маючи відповідну інфу про напад). Можна було б націоналізувати і пустити з аукціону їх майно та майно їх родин в Україні з прямою привязкою виручених коштів для фінансування найманців-легіонерів як з українським, так і зарубіжним громадянством. Якщо з 1-го такого втікача (його родини) виручити хоча б 70 тис. доларів (будинок, квартира, автотранспорт, земельні ділянки, коштовності - все це ліквідні активи, які легко продати на аукціонах), то сукупний фінансовий ресурс міг би скласти понад 600 млрд/грн - солідна сума.
07.04.2026 17:24 Ответить
 
 