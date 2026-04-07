Средства от военного сбора и военных ОВГД должны идти исключительно на финансирование армии, - Порошенко

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко заявил, что средства от военного сбора, как и от военных ОВГД, должны направляться исключительно на финансирование Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

По его словам, во время встречи с правительственными чиновниками фракция "ЕС" настаивала на целевом использовании этих денег.

"Проблема в том, как государство подходит к решениям. Проблема в доверии, потому что сначала закон назывался "о военном сборе", а средства шли на ЕБак и прочий популистский хлам. И вот на сегодняшний день мы имеем очень эффективный результат первой за семь лет встречи "Европейской Солидарности" с представителями правительства. Мы договорились, что каждая копейка военного сбора идет на нужды Вооруженных Сил, на повышение денежного обеспечения военнослужащих, на закупку вооружения", — подчеркнул Порошенко.

По мнению лидера "ЕС", то же самое стоит сделать и с военными облигациями — их следует направить военным.

"Мы будем настаивать на возвращении НДФЛ местным советам на счета бригад. Нужно остановить коррупционные хищения при закупке вооружения. Деньги должны быть максимально близки к тем, кто воюет. Деньги – на армию", – подытожил он.

