Кошти від військового збору і військових ОВДП мають йти виключно на фінансування армії, - Порошенко

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що кошти військового збору, як і військових ОВДП мають йти виключно на фінансування Сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

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Подробиці

За його словами, під час зустрічі з урядовцями фракція "ЄС" наполягала на цільовому використанні цих грошей.

"Проблема в тому, як держава підходить до рішень. Проблема в довірі, тому що спочатку закон називався "про військовий збір", а кошти йшли на єБак та інший популістський непотріб. І от на сьогоднішній день ми маємо дуже ефективний результат першої за сім років зустрічі "Європейської Солідарності" з представниками уряду. Ми домовились, що кожна копійка воєнного збору йде на потреби Збройних Сил, на підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, на закупівлю озброєння", - наголосив Порошенко.

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На думку лідера "ЄС", те саме варто зробити і з військовими облігаціями - їх варто направити військовим.

"Ми будемо наполягати повернути ПДФО місцевим радам на рахунки бригад. Треба зупинити корупційні крадіжки при закупівлі озброєння. Гроші мають бути максимально близькі до тих, хто воює. Гроші – на армію", - підсумував він.

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