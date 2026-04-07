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Кошти від військового збору і військових ОВДП мають йти виключно на фінансування армії, - Порошенко

Порошенко закликав направити військовий збір армії

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що кошти військового збору, як і військових ОВДП мають йти виключно на фінансування Сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

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Подробиці

За його словами, під час зустрічі з урядовцями фракція "ЄС" наполягала на цільовому використанні цих грошей.

"Проблема в тому, як держава підходить до рішень. Проблема в довірі, тому що спочатку закон називався "про військовий збір", а кошти йшли на єБак та інший популістський непотріб. І от на сьогоднішній день ми маємо дуже ефективний результат першої за сім років зустрічі "Європейської Солідарності" з представниками уряду. Ми домовились, що кожна копійка воєнного збору йде на потреби Збройних Сил, на підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, на закупівлю озброєння", - наголосив Порошенко.

Читайте: Податкові зобов’язання перед МВФ: Кабмін розбив "Великий податковий закон" на три законопроєкти

На думку лідера "ЄС", те саме варто зробити і з військовими облігаціями - їх варто направити військовим.

"Ми будемо наполягати повернути ПДФО місцевим радам на рахунки бригад. Треба зупинити корупційні крадіжки при закупівлі озброєння. Гроші мають бути максимально близькі до тих, хто воює. Гроші – на армію", - підсумував він.

Також читайте: Зобов’язання перед МВФ: Рада продовжила дію військового збору на три роки після війни

Автор: 

ВР (15199) Порошенко Петро (14982) військовий збір (73)
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Топ коментарі
+18
Не призивного віку, а віку перебування на військовому обліку. Це різні речі, бо при Порошенку мобілізація була до 45 років, ніхто 60-річних не призивав якраз.
Старше 45 - можна було лише в добробати, от для цього і підняли вік обліку до 60 років...

На днях Княжицький з ЄС критикував бусифікацію в Дніпрі, наприклад.
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07.04.2026 16:46 Відповісти
+17
Це ти зараз агітував голосувати за Зеленського і слуг?
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07.04.2026 16:47 Відповісти
+15
Порошенко Петра не вибирали президентом 73% ...вони вибрали бусіфікпцію самі собі, від зеленського торчка , зробили себе разом і питання всі , до їх лідора направляйте ...
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07.04.2026 16:45 Відповісти

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