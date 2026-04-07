Воины подразделения "Химера" ГПСУ объявили сбор средств на станцию управления дронами-перехватчиками
Военным подразделения "Химера" 105-го пограничного отряда ГПСУ нужна помощь в приобретении станции управления дронами-перехватчиками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подразделение занимается перехватом "шахедов", а станция позволяет реагировать быстрее и эффективнее защищать воздушное пространство.
Цель сбора — 280 тысяч гривен.
Реквизиты для помощи
Ссылка на банку
https://send.monobank.ua/jar/9ZoGU3p3N8
Номер банковской карты
4874 1000 2584 2371
