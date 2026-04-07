Битва за Покровск и Мирноград продолжается, ситуация тяжелая: волонтер Юсупова объявила сбор средств на оборудование для воинов
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением необходимого оборудования для украинских защитников, ведущих бои на самых сложных участках фронта.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Продолжается битва за Покровск и Мирноград, очень тяжелые направления фронта. Враг штурмует, десятки штурмовых атак в сутки, но наши героические защитники стоят до последнего. Очень тяжелая ситуация, много погибших и раненых.
Большое количество запросов от подразделений о помощи. Мать погибшего бойца просит помочь подразделению своего сына, штурмовикам нужны дроны, пехота просит зарядные станции, разведчикам нужны старлинки", - говорится в сообщении.
Потребности воинов
По словам Юсуповой, защитникам необходимы 3 детектора дронов "Чуйка" - 90 000 грн, а также 4 зарядные станции - 120 000 грн, два дрона - 204 тыс. грн, два Starlink для авто - 41 000 грн.
Отчет
В течение двух недель волонтер выкупила и отправила на фронт:
- большую станцию EcoFlow - 60 000 грн;
- два детектора - 61 680 грн;
- четыре Starlink - 20 500 грн и 66 600 грн;
- два дрона - 4200 евро;
- генератор - 30 000 грн;
- зарядная станция - 40 000 грн;
- поавербанки - 14 598 грн;
- еще 2 Starlink mini - 33 780 грн;
- турникеты - 15 000 грн;
- планшеты - 14 096 грн.
Реквизиты для помощи
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер банковской карты
5375 4112 0025 4253
