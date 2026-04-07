557 3

Битва за Покровск и Мирноград продолжается, ситуация тяжелая: волонтер Юсупова объявила сбор средств на оборудование для воинов

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением необходимого оборудования для украинских защитников, ведущих бои на самых сложных участках фронта.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Продолжается битва за Покровск и Мирноград, очень тяжелые направления фронта. Враг штурмует, десятки штурмовых атак в сутки, но наши героические защитники стоят до последнего. Очень тяжелая ситуация, много погибших и раненых.

Большое количество запросов от подразделений о помощи. Мать погибшего бойца просит помочь подразделению своего сына, штурмовикам нужны дроны, пехота просит зарядные станции, разведчикам нужны старлинки", - говорится в сообщении.

Читайте также: На тяжелых участках фронта морозы, спасают только грелки: волонтер Юсупова просит помочь в сборе для воинов ВСУ

Потребности воинов

По словам Юсуповой, защитникам необходимы 3 детектора дронов "Чуйка" - 90 000 грн, а также 4 зарядные станции - 120 000 грн, два дрона - 204 тыс. грн, два Starlink для авто - 41 000 грн.

Отчет

В течение двух недель волонтер выкупила и отправила на фронт:

  • большую станцию EcoFlow - 60 000 грн;
  • два детектора - 61 680 грн;
  • четыре Starlink - 20 500 грн и 66 600 грн;
  • два дрона - 4200 евро;
  • генератор - 30 000 грн;
  • зарядная станция - 40 000 грн;
  • поавербанки - 14 598 грн;
  • еще 2 Starlink mini - 33 780 грн;
  • турникеты - 15 000 грн;
  • планшеты - 14 096 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война не закончилась, каждый день тяжелые бои: волонтер Юсупова объявила сбор для штурмовиков и пехотинцев на передовой

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер банковской карты

5375 4112 0025 4253

Читайте: Атаки рашистов на фронте не прекращаются: волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств для воинов

Сбор средств на оборудование для военных от волонтерки Юсуповой
07.04.2026 14:59 Ответить
Ми допоможемо, бо держслужбовців більше дорогі турбують, та інші виплати для підкупу виборців
07.04.2026 15:06 Ответить
07.04.2026 15:30 Ответить
 
 