Битва за Покровск и Мирноград продолжается, ситуация тяжелая: волонтер Юсупова объявила сбор средств на оборудование для воинов

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением необходимого оборудования для украинских защитников, ведущих бои на самых сложных участках фронта.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Продолжается битва за Покровск и Мирноград, очень тяжелые направления фронта. Враг штурмует, десятки штурмовых атак в сутки, но наши героические защитники стоят до последнего. Очень тяжелая ситуация, много погибших и раненых.

Большое количество запросов от подразделений о помощи. Мать погибшего бойца просит помочь подразделению своего сына, штурмовикам нужны дроны, пехота просит зарядные станции, разведчикам нужны старлинки", - говорится в сообщении.

Читайте также: На тяжелых участках фронта морозы, спасают только грелки: волонтер Юсупова просит помочь в сборе для воинов ВСУ

Потребности воинов

По словам Юсуповой, защитникам необходимы 3 детектора дронов "Чуйка" - 90 000 грн, а также 4 зарядные станции - 120 000 грн, два дрона - 204 тыс. грн, два Starlink для авто - 41 000 грн.

Отчет

В течение двух недель волонтер выкупила и отправила на фронт:

большую станцию EcoFlow - 60 000 грн;

два детектора - 61 680 грн;

четыре Starlink - 20 500 грн и 66 600 грн;

два дрона - 4200 евро;

генератор - 30 000 грн;

зарядная станция - 40 000 грн;

поавербанки - 14 598 грн;

еще 2 Starlink mini - 33 780 грн;

турникеты - 15 000 грн;

планшеты - 14 096 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война не закончилась, каждый день тяжелые бои: волонтер Юсупова объявила сбор для штурмовиков и пехотинцев на передовой

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер банковской карты

5375 4112 0025 4253

Читайте: Атаки рашистов на фронте не прекращаются: волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств для воинов















































