Атаки рашистов на фронте не прекращаются: волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств для воинов

Волонтер Наталия Юсупова просит помочь с приобретением зарядных станций, дронов и другого оборудования для украинских воинов.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"На фронте бесконечные кровопролитные бои, враг штурмует, наши защитники отражают бесконечные атаки оккупантов, вокруг все горит и разрушается. Много погибших и раненых воинов.

Больницы переполнены тяжелоранеными бойцами без рук и ног, без глаз, с ожогами и другими ужасными ранениями.

Просим помощи для наших героических бойцов, штурмового подразделения, пехоты и морпехоты, которые в кровопролитных боях сдерживают сумасшедшее наступление врага. У них сгорело много снаряжения", - отметила она.

Воинам нужны:

5 зарядных станций EcoFlow;

3 генератора;

2 дрона;

бинокль ночного видения;

2 рации Моторолла;

анализатор "Чуйка";

Старлинки.

Волонтер уже отправила воинам:

4 станции EcoFlow - 180 000 грн;

два генератора - 60 000 грн;

две рации - 42 000 грн;

планшеты - 18 000 грн;

два дрона - 3800 евро (еще в пути);

два Starlink - 19 900 и 20 500 грн.

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на банк

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер банковской карты

5375 4112 0025 4253

