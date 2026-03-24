Атаки рашистов на фронте не прекращаются: волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств для воинов
Волонтер Наталия Юсупова просит помочь с приобретением зарядных станций, дронов и другого оборудования для украинских воинов.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"На фронте бесконечные кровопролитные бои, враг штурмует, наши защитники отражают бесконечные атаки оккупантов, вокруг все горит и разрушается. Много погибших и раненых воинов.
Больницы переполнены тяжелоранеными бойцами без рук и ног, без глаз, с ожогами и другими ужасными ранениями.
Просим помощи для наших героических бойцов, штурмового подразделения, пехоты и морпехоты, которые в кровопролитных боях сдерживают сумасшедшее наступление врага. У них сгорело много снаряжения", - отметила она.
Воинам нужны:
- 5 зарядных станций EcoFlow;
- 3 генератора;
- 2 дрона;
- бинокль ночного видения;
- 2 рации Моторолла;
- анализатор "Чуйка";
- Старлинки.
Волонтер уже отправила воинам:
4 станции EcoFlow - 180 000 грн;
два генератора - 60 000 грн;
две рации - 42 000 грн;
планшеты - 18 000 грн;
два дрона - 3800 евро (еще в пути);
два Starlink - 19 900 и 20 500 грн.
Реквизиты для помощи
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на банк
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер банковской карты
5375 4112 0025 4253
