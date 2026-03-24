Атаки рашистів на фронті нескінченні: волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для воїнів

Волонтерка Наталія Юсупова просит допомогти із придбанням зарядних станцій, дронів та іншого обладнання для українських воїнів.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На фронті нескінченні кровопролитні бої, ворог штурмує, наши захисники відбивають нескінченні атаки окупантів, крізь все горить та знищується. Багато загиблих та поранених воїнів.

Шпиталі забиті важкопораненими бійцями без рук та ніг, без очей, з опіками та іншими жахливими пораненнями

Просимо допомоги нашим Героїчним бійцям, штурмовому підрозділу, піхоті та морпіхам, які в кровопролитних боях стримують шалену кількість наступу ворога. В них згоріло багато обкладення", - зазначила вона.

Воїнам потрібні:

5 зарядних станцій EcoFlow;

3 генератори;

2 дрони;

бінокуляр нічного бачення;

2 рації Моторолла;

аналізатор "Чуйка";

Старлінки.

Волонтерка вже відправила воїнам:

4 станції EcoFlow - 180 000 грн;

два генератори - 60 000 грн;

дві рації - 42 000 грн;

планшети - 18 000 грн;

два дрони - 3800 євро (ще в дорозі);

два Starlink -19900 та 20500 грн.

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Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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