Війна не закінчилася, щодня важкі бої: волонтерка Юсупова оголосила збір для штурмовиків та піхотинців на передовій

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти у придбанні обладнання для штурмовиків та піхоти на передовій, які ведуть бої із російськими окупантами.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зрозуміло, що всім важко, але зрозумійте, що війна не закінчилася, напроти, кожного дня тривають важкі бої на всіх напрямках фронту. Кожного дня десятки загиблих бійців, сотні поранених, зниклих. Шпиталі переповнені, цілодобово везуть важкопоранених", - зазначила вона.

Волонтерка закликає долучитися до збору для штурмової бригади та для піхоти.

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Воїнам потрібні:

4 станції EcoFlow - 206 000 грн;

Два Starlink - 38 000 грн;

Три генератори -120000 грн;

Планшети -14 000 грн.

Також вона заявила, що придбала та відправила на фронт:

Три зарядні станції - 50 000 грн, 23000 грн та 54000 грн;

Дрон Мавік -2000 євро;

на генератор додала - 16000 грн;

ноутбук для розвідників - 41000 грн;

Два Starlink - 39800 грн;

Ліки - 7000грн;

Рації - 28700 грн;

Детектор - 25000 грн;

Планшет - 9000 грн.

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Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

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