Война не закончилась, каждый день идут тяжелые бои: волонтер Юсупова объявила сбор для штурмовиков и пехотинцев на передовой

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь в приобретении оборудования для штурмовиков и пехоты на передовой, которые ведут бои с российскими оккупантами.

Подробности

"Понятно, что всем тяжело, но поймите, что война не закончилась, наоборот, каждый день продолжаются тяжелые бои на всех направлениях фронта. Каждый день десятки погибших бойцов, сотни раненых, пропавших без вести. Больницы переполнены, круглосуточно везут тяжелораненых", - отметила она.

Волонтер призывает присоединиться к сбору для штурмовой бригады и для пехоты.

Воинам нужны:

4 станции EcoFlow - 206 000 грн;

Два Starlink - 38 000 грн;

Три генератора -120000 грн;

Планшеты -14 000 грн.

Также она заявила, что приобрела и отправила на фронт:

Три зарядные станции - 50 000 грн, 23000 грн и 54000 грн;

Дрон Мавик - 2000 евро;

на генератор добавила - 16000 грн;

ноутбук для разведчиков - 41000 грн;

Два Starlink - 39800 грн;

Лекарства - 7000 грн;

Рации - 28700 грн;

Детектор - 25000 грн;

Планшет - 9000 грн.

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

