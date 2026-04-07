Битва за Покровськ та Мирноград триває, ситуація важка: волонтерка Юсупова оголосила збір на обладнання для воїнів

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням необхідного обладнання для українських захисників, які ведуть бої на найважчих напрямках фронту.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Продовжується битва за Покровськ та Мирноград, дуже важкі напрямки фронту. Ворог штурмує, десятки штурмових атак на добу, але наші героїчні захисники стоять насмерть. Дуже важка ситуація, багато загиблих та поранених.

Велика кількість запитів від підрозділів про допомогу Мати загиблого бійця просить допомогти підрозділу свого сина, штурмовикам потрібні дрони, піхота просить зарядні станції, розвідникам потрібні старлінки", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: На важких напрямках фронту морози, рятують лише грілки: волонтерка Юсупова просить допомогти у зборі для воїнів ЗСУ

Потреби воїнів

За словами Юсупової, захисникам необхідні 3 детектори дронів "Чуйка" - 90 000 грн, а також 4 зарядні станції - 120 000 грн, два дрона - 204 тис. грн, два Starlink для авто - 41 000 грн.

Звіт

Протягом двох тижнів волонтерка викупила та відправила на фронт:

велику станцію EcoFlow - 60 000 грн;

два детектора - 61 680 грн;

чотири Tarlink - 20 500 грн та 66 600 грн;

два дрона - 4200 євро;

генератор - 30 000 грн;

зарядна станція - 40 000 грн;

павербанки - 14 598 грн;

ще 2 Starlink mini - 33 780 грн;

турнікети - 15 000 грн;

планшети - 14 096 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна не закінчилася, щодня важкі бої: волонтерка Юсупова оголосила збір для штурмовиків та піхотинців на передовій

Реквізити для допомоги

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Атаки рашистів на фронті нескінченні: волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для воїнів















































