Битва за Покровськ та Мирноград триває, ситуація важка: волонтерка Юсупова оголосила збір на обладнання для воїнів
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням необхідного обладнання для українських захисників, які ведуть бої на найважчих напрямках фронту.
Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Продовжується битва за Покровськ та Мирноград, дуже важкі напрямки фронту. Ворог штурмує, десятки штурмових атак на добу, але наші героїчні захисники стоять насмерть. Дуже важка ситуація, багато загиблих та поранених.
Велика кількість запитів від підрозділів про допомогу Мати загиблого бійця просить допомогти підрозділу свого сина, штурмовикам потрібні дрони, піхота просить зарядні станції, розвідникам потрібні старлінки", - йдеться в повідомленні.
Потреби воїнів
За словами Юсупової, захисникам необхідні 3 детектори дронів "Чуйка" - 90 000 грн, а також 4 зарядні станції - 120 000 грн, два дрона - 204 тис. грн, два Starlink для авто - 41 000 грн.
Звіт
Протягом двох тижнів волонтерка викупила та відправила на фронт:
- велику станцію EcoFlow - 60 000 грн;
- два детектора - 61 680 грн;
- чотири Tarlink - 20 500 грн та 66 600 грн;
- два дрона - 4200 євро;
- генератор - 30 000 грн;
- зарядна станція - 40 000 грн;
- павербанки - 14 598 грн;
- ще 2 Starlink mini - 33 780 грн;
- турнікети - 15 000 грн;
- планшети - 14 096 грн.
Реквізити для допомоги
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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