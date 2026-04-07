Воїни підрозділу "Химера" ДПСУ оголосили збір на станцію керування дронами-перехоплювачами
Воїнам підрозділу "Химера" 105 прикордонного загону ДПСУ потрібна допомога у придбанні станції керування дронами-перехоплювачами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Підрозділ займається перехопленням "шахедів", а станція дозволяє реагувати швидше та ефективніше захищати повітряний простір.
Ціль збору - 280 тисяч гривень.
Реквізити для допомоги
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