УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11092 відвідувача онлайн
Новини Збір коштів на допомогу ЗСУ
900 3

Воїни підрозділу "Химера" ДПСУ оголосили збір на станцію керування дронами-перехоплювачами

Збір для прикордонників Химера, які збивають шахеди

Воїнам підрозділу "Химера" 105 прикордонного загону ДПСУ потрібна допомога у придбанні станції керування дронами-перехоплювачами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Підрозділ займається перехопленням "шахедів", а станція дозволяє реагувати швидше та ефективніше захищати повітряний простір.

Ціль збору - 280 тисяч гривень.

Реквізити для допомоги

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/9ZoGU3p3N8

Номер картки банки

4874 1000 2584 2371

Читайте: Битва за Покровськ та Мирноград триває, ситуація важка: волонтерка Юсупова оголосила збір на обладнання для воїнів

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6805) збір (419)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 